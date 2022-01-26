Кулеба об эвакуации дипломатов США: Это играет на цель Путина

Кулеба объяснил, почему эвакуация дипломатов США из Киева выгодна Путину. Фото: Reuters

План Соединенных Штатов Америки по сокращению штата работников посольства в Киеве путем отъезда некоторых сотрудников и членов семей преждевременен и играет на руку президенту России Владимиру Путину.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

Он отметил, что уважает право каждой страны на защиту своих граждан. Но эвакуация по его словам "распространяет панику" и играет на цель Путина "дестабилизировать Украину изнутри и сделать нас слабее, не прибегая к военной силе".

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Кулеба подчеркнул, что США безусловно не преувеличивают угрозу со стороны России, но "сила, решительность, сдерживание – это три элемента, которые работают с Путиным".

"Если он почувствует малейшие признаки слабости, это лишь подтолкнет его к дальнейшей эскалации и войне. И этого мы должны избегать", - добавил министр.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает. В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз тем временем не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ожидает объяснений США, почему они приняли такое решение. 24 января стало известно, что Великобритания вслед за США эвакуирует часть своих дипломатов из Киева. Конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.