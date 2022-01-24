"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса

Лидер России Владимир Путин хочет выдавить США из Европы, пишет в колонке в The New York Times офицер разведки США, которая работала при нескольких президентах Америки. Французское издания France24 описывает жизнь в Донецке на фоне новой возможной российской агрессии против Украины и мнения молодых людей в оккупированном городе. Вот кое-что из того, что на протяжении последних дней писали о нас в мировых СМИ.

"Дело не только в Украине. Путин хочет выгнать США из Европы", The New York Times, США

Колонка Фионы Хилл - офицера разведки по делам России и Евразии при предыдущих президентах США.

"Джордж, ты должен понимать, Украина - это даже не страна. Часть ее территории находится в Восточной Европе, а большую часть подарена нами".

Это были зловещие слова президента Путина президенту Бушу в Бухаресте, на саммите НАТО в апреле 2008 года. Российский лидер был в ярости. НАТО только что объявило, что Украина и Грузия когда-то присоединятся к Альянсу. Это была компромиссная формула, призванная развеять опасения европейских союзников, которые выступали против - обещания присоединения к блоку, но без конкретных сроков членства.

В то время я была офицером национальной разведки в делах России и Евразии в составе группы, проводившей брифинги для Буша. Мы предупредили его, что Путин расценит шаг по сближению Украины и Грузии с НАТО как провокационный, который, вероятно, спровоцирует упреждающие военные действия России. Но наши предупреждения не услышали.

Сдержанная реакция Запада на вторжения 2008 и 2014 годов придала Путину смелости

Через четыре месяца, в августе 2008 года, Россия вторглась в Грузию. Украина ясно приняла сообщение Москвы. Она отказался от членства в НАТО на следующие несколько лет. В 2014 году Киев хотел подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, полагая, что это может быть более безопасным путем на Запад. Но Москва снова нанесла удар, обвинив Украину в поиске черного хода на пути к НАТО. Кремль аннексировал Крым и развязал продолжающуюся до сих пор опосредованную войну на Донбассе. Сдержанная реакция Запада на вторжения 2008 и 2014 годов придала Путину смелости.

На этот раз цель Путина больше, чем закрыть "дверь" в НАТО для Украины и захватить еще больше ее территории. Он хочет выгнать США из Европы. Он мог бы сказать: "Прощай, Америка. Не дайте дверям ударить по спине на выходе".

Автор: Getty Images Украинский солдат на линии фронта в Золотом, на Донбассе

Он считает, что Штаты сейчас находятся в том же затруднительном положении, в каком была Россия после распада СССР - сильно ослаблены дома и отступают за границей. Путин считает, что НАТО - продолжение Америки. Российские официальные лица и обозреватели обычно отрицают деятельность или независимое стратегическое мышление других членов Альянса. Поэтому относительно НАТО, все действия Москвы направлены против Вашингтона.

В 1990-е США и НАТО вынудили Россию вывести остатки советской армии с баз в Восточной Европе, Германии и странах Балтии. Путин хочет, чтобы Штаты пострадали так же. С точки зрения Москвы, внутренние неурядицы Америки после четырех лет катастрофического президентства Трампа, а также разногласия, которые он создал с союзниками Америки, а затем стремительный уход Штатов из Афганистана, свидетельствуют о ее слабости.

Если Россия будет давить достаточно сильно, надеется Путин, то сможет заключить новое соглашение о безопасности с НАТО и Европой, чтобы избежать бессрочного конфликта, и тогда наступит очередь Америки уйти, забрав с собой свои войска и ракеты.

Украина - цель России и источник рычагов воздействия на США

Украина - одновременно цель России и источник рычагов воздействия на США. За последние несколько месяцев Путин увяз в бесконечных тактических играх с Байденом, заставляя Америку обороняться. Россия перебрасывает войска к границам Украины, запускает военные учения и увеличивает количество словесных выпадов. В недавних официальных документах она требовала железных гарантий, что Украина (и другие бывшие республики СССР) никогда не станут членами НАТО, чтобы Альянс отошел с позиций, занятых после 1997 года, а также чтобы Америка вывела собственные силы и вооружения из Европы, в том числе ядерные ракеты.

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Россияне утверждают, что им "не нужен мир любой ценой" в Европе. Некоторые российские политики даже предполагают возможность нанесения упреждающего удара по объектам НАТО, чтобы убедить, что они настроены серьезно, и все должны выполнить требования Кремля.

В течение нескольких недель чиновники США корпели над официальными документами относительно требований России, размышляя, как сдержать Путина относительно Украины, и изо всех сил пытались обсудить его сроки.

Все это время Путин и его доверенные лица усиливали заявления. Кремлевские чиновники не только поставили под сомнение легитимность позиции Америки в Европе, но и подняли вопросы об американских базах в Японии, и ее роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они также дали понять, что могут отправить гиперзвуковые ракеты к черному ходу Америки на Кубе и в Венесуэле, чтобы возродить то, что русские называют "Карибским кризисом" 1960-х.

Путин - мастер принуждения. Он создает кризис так, что может победить независимо от того, что делают другие.

Автор: Getty Images Украинский солдат на линии фронта в Золотом, на Донбассе

Он может снова вторгнуться в Украину, или оставить все как есть и просто больше интегрировать территорию, которую контролирует в Крыму и на Донбассе. Может устроить беспорядки в Японии и послать гиперзвуковые ракеты на Кубу и в Венесуэлу или не послать, если в Европе дела пойдут плохо.

Путин ведет продолжительную стратегическую игру и знает, как победить в тактической схватке. Его позерство и угрозы определили повестку дня дебатов по европейской безопасности и привлекли к себе все наше внимание. В отличие от президента Байдена, Путину не нужно беспокоиться о промежуточных выборах или противодействии со стороны его собственной партии или оппозиции. Его не беспокоит плохие отзывы в СМИ или низкие рейтинги в опросах. Он не принадлежит к партии, и уничтожил российскую оппозицию. Кремль практически заставил замолчать местную независимую прессу.

Путин должен быть переизбран в 2024 году, и его единственный оппонент, Алексей Навальный, - в исправительной колонии. Так что он может действовать так, как хочет, и когда хочет. Если не считать болезни, Штатам придется бороться с ним еще долгие годы. Прямо сейчас все признаки указывают на то, что Путин вовлечет США в бесконечную тактическую игру, отнимет еще больше кусков от Украины и воспользуется всеми трениями и разногласиями в НАТО и Евросоюзе.

Чтобы выйти из кризиса, нужно действовать, а не реагировать. США необходимо формировать дипломатический ответ и взаимодействовать с Россией на условиях Запада, а не Москвы

Чтобы выйти из нынешнего кризиса, нужно действовать, а не реагировать. Штатам необходимо формировать дипломатический ответ и взаимодействовать с Россией на условиях Запада, а не Москвы.

Дальнейшее российское вторжение в Украину, расчленение и нейтрализация страны не могут быть ни предметом американо-российских переговоров, ни пунктом европейской безопасности. США следует показать Путину, что столкнется с глобальным сопротивлением, а его агрессия поставит под угрозу политические и экономические отношения России с целым миром.

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Вопреки заявлению Путина в 2008 году, что Украина "не настоящая страна", она является полноправным членом Организации Объединенных Наций с 1991 года. Еще одно нападение России бросит вызов всей системе ООН и поставит под угрозу договоренности, которые гарантировали ее членство.

Байден обещал, что Россия "заплатит высокую цену", если российские войска пересекут границу Украины. Если Путин вторгнется в Украину без наказания со стороны Запада и остального мира, кроме финансовых санкций, то он создаст прецедент для будущих действий других стран.

"Дети украинской "абсурдной" сепаратистской войны видят безрадостное будущее", France24, Франция

Руслану Чеботаеву было 10 лет, когда пророссийские сепаратисты захватили его родной город Донецк, спровоцировав бои, которые, по словам парня, лишили его надежд и перспектив.

"Все свое детство в Донецке я слышал войну - обстрелы, танки, катящие по городу. Я давно хотел мира. Мне надоела война", - говорит 17-летний Чеботаев.

Однако перспективы мира сейчас особенно туманны из-за огромного количества российских войск на границах удерживаемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса.

"Тяжело говорить. Сначала было страшно, а потом как-то стало нормально. Теперь взрывы, стрельба - уже так обыденно", - говорит 20-летний студент Даниил Чеботок.

Автор: Getty Images Украинский флаг в руках молодых парней на фоне стелы с именами погибших в российско-украинской войне в День злуки, Киев, 22 января

"Это абсурдная ситуация. Мы даже не знаем, почему идет война", - говорит 20-летний Максим Близнюк с серьгой в виде распятия.

Мало того, что растут опасения эскалации, молодые люди готовятся к отправке на фронт после нового указа лидеров отколовшегося региона. Сепаратистские власти в прошлом году ввели обязательную шестимесячную военную службу в возрасте от 18 лет.

"Я готовлюсь к этому морально", - говорит Чеботаев, добавляя, что надеется получить освобождение, если поступит в университет.

Жизнь его поколения давно перевернута войной. В Донецке уже восемь лет действует комендантский час. Недавно его отменили по выходным, но Чеботаев должен быть в помещении до 23:00 и не может выйти на улицу раньше 5:00. В то время как люди его возраста на остальной территории Украины могут ходить в ночные клубы. Донецк - город-призрак.

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"Я молод. Хочу выйти ночью, но не могу. У нас нет никакой свободы", - жалуется он.

В жизни сепаратистского региона также действует лишь горстка компаний, один оператор мобильной связи, и единственный банк, который использует монополию для навязывания своих условий. Без счета в этом банке все платежи должны производиться наличными.

Поскольку поездка на территорию, контролируемую Украиной, практически невозможна, многие видят в России единственный путь к бегству, особенно с учетом того, что Москва упростила процедуры получения паспорта.

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"Я хочу уехать отсюда, подать заявление на получение российского паспорта, и работать врачом в Азии. Когда мы были в Украине, у нас были перспективы в жизни", - говорит Чеботок.

"США и Великобритания приказали сотрудникам посольств покинуть Украину", The Financial Times, Великобритания

США и Великобритания частично отозвали посольства в Украине, предупредив о растущей угрозе военных действий России.

Автор: Getty Images Сотрудникам посольства США в Киеве было приказано покинуть здание из-за опасений надвигающегося российского вторжения

Лондон приказал ряду сотрудников своего посольства и членам семей покинуть Киев. Этот шаг сделали на следующий день после того, как США приказали членам семей сотрудников своего посольства покинуть украинскую столицу из-за риска, что Россия предпримет "значительные военные действия".

По мере роста напряженности в Европе, премьер Эстонии Кая Каллас призвала к увеличению военного присутствия США в странах Балтии.

Самое большое сдерживающее средство для России - американский флаг

"Самое большое сдерживающее средство для России - американский флаг", - сказала Каллас.

Сегодня НАТО заявило, что ее члены переводят вооруженные силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в союзные страны в Восточной Европе. Украина не член НАТО, но Запад предупреждает, что любой конфликт может затронуть соседей этой страны в ЕС.

Тем временем, США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами газа о планировании чрезвычайных мер на случай, если вторжение России в Украину нарушит поставки энергоресурсов в Европу.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что Госсекретарь США Энтони Блинкен снова встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, но стороны снова ни о чем не договорились. Президент Зеленский прилетел в Польшу, чтоб встретиться с польским коллегой Анджеем Дудой, и стороны говорили о польских поставках оружия Украине. А британское The Economist писало о сценариях возможной российской агрессии.