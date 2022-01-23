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воскресенье, 23 января 2022 17:05

Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба

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Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
Кулеба опасается негативного влияния на немецко-украинские отношения. Фото: МИД

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие Киеву.

Украинцы будут помнить об этом десятилетиями, заявил Кулеба немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений Украине, особенно с учетом текущей ситуации", - сказал министр.

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Кулеба опасается негативного влияния на немецко-украинские отношения.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне как министру иностранных дел от этого очень грустно", - сказал он.

По его словам, Германия допустила "ошибки по Украине" во время Второй мировой войны и часть ее ответственности состоит в том, чтобы "принимать правильные решения сегодня".

Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину. Проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров. Берлин отказывается разрешить третьей стране отправлять артиллерию в Украину, поскольку, по словам чиновников, это вооружение было сделано в Германии.

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