Шокировал украинцев: посол отреагировал на отставку командующего ВМС Германии

Глава ВМС ФРГ после слов о Крыме подал в отставку. Фото: УП

Украина приветствует отставку вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха с должности главы Военно-морских сил Германии после его заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает Die Welt.

"Мы приветствуем тот факт, что господин Шенбах подал в отставку", – сказал украинский дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальный глава ВМС Германии заявил, что его высказывания об Украине являются личным мнением

Мельник добавил, что заявление Шенбаха поставило под вопрос авторитет и надежность Германии, причем не только для Украины.

По словам посла, слова Кай-Ахима Шенбаха "привели всю украинскую общественность в глубокий шок", а это событие напомнило гражданам Украины "снисходительное отношение" во время нацистской оккупации страны.

21 января Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. "Крым "ушел" и никогда не вернется", - сказал. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.