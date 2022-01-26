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среда, 26 января 2022 11:04

Британия пригрозила Путину персональными санкциями

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Британия пригрозила Путину персональными санкциями
Глава МИД Британии Лиз Трасс предупредила Кремль о последствиях в случае нападения на Украину. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страна разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против Кремля в случае нового вторжения в Украину.

Она не исключает, что санкции коснутся лично президента России Владимира Путина, пишет Reuters.

"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить больше компаний и физических лиц в России. Мы предложим его в ближайшие несколько дней", - рассказала Трасс.

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На вопрос журналиста, введет ли Британия персональные санкции против Путина, Трасс ответила:

"Мы ничего не исключаем".

25 января президент США Джо Байден заявил, что Америка введет санкции против России в случае нового вторжения в Украину. При этом он не исключает, что ограничения могут затронуть лично Владимира Путина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев".

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