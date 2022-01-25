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вторник, 25 января 2022 21:32

Коснуться лично Путина: Байден пригрозил России санкциями

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Коснуться лично Путина: Байден пригрозил России санкциями
Джо Байден предупредил Кремль о санкциях, которые могут касаться лично Путина. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против российского коллеги Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

На вопрос журналистов, рассмотрит ли Байден возможность введения санкций в отношении самого Путина, если Россия решит напасть на Украину, он ответил "Да".

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Американский лидер подчеркнул, что вторжение России в Украину приведет к "огромным глобальным последствиям".

Законотворцы Америки внесли в Конгресс и Сенат США целый ряд законопроектов, предусматривающих введение санкций против России в случае нападения на Украину. Документы, в частности, предусматривают ограничения в отношении главы Кремля.

25 января в Киев прилетел очередной спецрейс по вооружению для украинской армии от США. Его выгружали у терминала В аэропорту "Борисполь". Эксклюзивные фото Gazeta.ua по ссылке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев".

Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днипро, Одесса и Харьков, заявил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк. По его словам, РФ будет пытается вторгнуться уже 20 февраля.

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января

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