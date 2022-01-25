Коснуться лично Путина: Байден пригрозил России санкциями

Джо Байден предупредил Кремль о санкциях, которые могут касаться лично Путина. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против российского коллеги Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

На вопрос журналистов, рассмотрит ли Байден возможность введения санкций в отношении самого Путина, если Россия решит напасть на Украину, он ответил "Да".

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Американский лидер подчеркнул, что вторжение России в Украину приведет к "огромным глобальным последствиям".

Законотворцы Америки внесли в Конгресс и Сенат США целый ряд законопроектов, предусматривающих введение санкций против России в случае нападения на Украину. Документы, в частности, предусматривают ограничения в отношении главы Кремля.

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