Пентагон собирается направить в Украину корабли и бомбардировщики - СМИ

По словам официальных лиц, Остин представил варианты, чтобы успокоить союзников по НАТО. Фото: Reuters

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену направить в Украину корабли и бомбардировщики.

Остин предложил также усилить войсками соседние с Украиной государства в качестве мер по сдерживанию России от нападения, сообщает NBC News со ссылкой на представителей Пентагона и чиновника из администрации Байдена.

"Речь о полетах боевой авиации над Украиной, заходах кораблей в Черное море и перебрасывании дополнительных войск и техники в Польшу, Румынию и к другим восточным рубежам НАТО", - говорится в публикации.

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Эти варианты Остин представил, чтобы успокоить союзников по НАТО, а также усилить их оборону и отбить желание у РФ начинать активные боевые действия. 24 января Альянс объявил, что усиливает военное присутствие в Восточной Европе и направляет к местам развертывания дополнительные корабли и истребители.

Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Между тем Канада предоставит Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов. Средства выделят в связи с продолжающимися попытками России дестабилизировать украинскую экономику.