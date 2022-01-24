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понедельник, 24 января 2022 09:41

Командующий ООС назвал возможную дату вторжения РФ в Украину

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Командующий ООС назвал возможную дату вторжения РФ в Украину
Россия развернула 54 боевые тактические группы вблизи границ Украины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Потенциальной датой начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину называют 20 февраля. Тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются совместные российско-белорусские учения на границе Украины.

Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одессу и Харьков, заявил командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк, опираясь на дни разведки, передает The Sunday Times.

"Это дата, которая нас волнует. Никто на самом деле не понимает, что вторжение будет концом ценностей и способа существования Евросоюза. Это будет концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии", - признался Павлюк.

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Россия развернула 54 боевые тактические группы вблизи границ Украины. Командующий ООС не уверен, что международные партнеры смогут повлиять на намерения РФ. В то же время он убежден, что Украина вернет контроль над всей своей территорией.

Посольство Китая в России отрицает, что глава КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

По правилам, все страны должны соблюдать резолюцию ООН об Олимпийском перемирии - за семь дней до начала Олимпийских игр до семи дней после окончания Паралимпийских игр. Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля, а Паралимпиада завершится 13 февраля. То есть перемирие между странами должно продолжаться с 28 января по 20 февраля.

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