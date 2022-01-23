Япония обещает ответить на возможное нападение России на Украину – в Кремле "удивились"

Премьер-министр Японии провел переговоры с президентом США. Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять меры, если Россия нападет на Украину.

Об этом он заявил во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе беседы Кисида с Байденом договорились тесно координировать меры, которые они могут принять против России в случае агрессии. Какие именно это могут быть действия со стороны Японии, не уточняется.

"Лидеры выразили приверженность тесной совместной работе над сдерживанием агрессии России в отношении Украины, и премьер-министр Кисида пообещал продолжить тесную координацию с США, другими союзниками и партнерами, а также международным сообществом в том, что касается решительных действий в ответ на любое нападение", – говорится в заявлении.

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Министерство иностранных дел России уже отреагировало на такую ​​позицию Японии – опубликовало ответ в Facebook.

"С удивлением ознакомились с сообщениями о том, что на вчерашнем саммите Япония - США японская сторона в украинском контексте пыталась угрожать России какими-либо "сильными действиями", да еще "скоординированными с Соединенными Штатами и другими союзниками и партнерами"", - написали в заявлении .

Также в министерстве "посоветовали" японским коллегам ознакомиться с "гарантиями безопасности" России, а также "беспристрастно оценить агрессивную деятельность североатлантического альянса по его расширению на восток вплотную к границам России и военному освоению территории соседней с нами Украины".

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в среду 26 января. Политические советники президентов Украины, Франции, Германии и России могут обсудить привлечение немецких и французских партнеров к обсуждению прекращения огня в Донбассе.