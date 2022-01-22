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суббота, 22 января 2022 17:31

Стала известна дата встречи лидеров "нормандской четверки"

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Стала известна дата встречи лидеров &quot;нормандской четверки&quot;
На встрече будут политические советники лидеров стран-участниц. Фото: "Укринформ"

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в среду 26 января. Политические советники президентов Украины, Франции, Германии и России могут обсудить привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня в Донбассе.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Интерфакс".

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"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", — заявил Ермак.

О месте проведения встречи он не сообщил.

Президент Владимир Зеленский считает возможными переговоры с Россией касательно Донбасса не только в "нормандском формате".

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