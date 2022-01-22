Стала известна дата встречи лидеров "нормандской четверки"

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в среду 26 января. Политические советники президентов Украины, Франции, Германии и России могут обсудить привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня в Донбассе.
Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Интерфакс".
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"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", — заявил Ермак.
О месте проведения встречи он не сообщил.
Президент Владимир Зеленский считает возможными переговоры с Россией касательно Донбасса не только в "нормандском формате".
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