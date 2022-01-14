Главы МИД Франции и Германии поедут на линию фронта в Донбассе

Глава МИД Германии Анналена Бербок (слева) и ее французский коллега Жан-Ив Ле Диран (справа) в Париже в декабре 2021 года / Getty Images

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Бресте.

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"Мы говорили с Анналеной Бербок и согласны с тем, что усилия в "Нормандском формате" должны продолжаться, и мы скоро посетим Украину. Анналена Бербок планировала визит в понедельник, и это будет общий франко-германский визит. Посетим линию разграничения и Киев" – сказал Ле Дриан.

По информации МИД Германии, Бербок впервые посетит Киев, а затем отправится в Москву.

Визит Бербок в Киев планировался уже некоторое время по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе встреч планируется обсудить комплекс двусторонних, региональных и международных вопросов. В первую очередь, нынешнюю эскалацию на границе с Россией.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, возглавивший Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, первый визит на этом посту совершит тоже в Украину. И тоже посетит Донбасс. Об этом он заявил во время пресс-конференции 13 января в Вене.