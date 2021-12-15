Не "нормандским" единственным: Зеленский определил три возможных формата диалога с Путиным

Владимир Зеленский на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает возможными переговоры с Россией касательно Донбасса не только в "нормандском формате".

Об этом он заявил на пресс-конференции по завершению саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе 15 декабря, пишет "Европейская правда".

Он подчеркнул, что Украина остается преданной продолжению переговоров в формате "нормандской четверки". Впрочем, Зеленский не видит необходимости проводить нормандский саммит просто ради встречи и ждет решения лидерами накопленных вопросов. Например, открытие КПВВ на админлинии с Донбассом.

Также Зеленский признал, что эффективности "нормандского формата" сейчас нет.

"Работает Нормандия или не работает… Если бы это зависело только от Украины, она бы работала эффективнее. Поэтому мы прорабатываем параллельные вещи", - сказал он.

Поэтому Украина выступает также за привлечение США, но не в "нормандский", а в новый формат, Так Зеленский намекнул, что готовности расширять Нормандию пока нет.

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"Я бы хотел, чтобы США играли ведущую роль. Это может быть трехсторонний формат. Но это не может быть без Украины. Ничего не может быть за спиной Украины", – выставил он условия участия США в переговорном процессе.

Кроме того Украина рассматривает возможность прямых переговоров с РФ.

"Украина готова к любому формату переговоров по урегулированию. Нужно желание Российской Федерации, и его нет", - добавил Зеленский.

Как пример он привел, что Армения и Азербайджан смогли договориться о прямых переговорах – президенты Илхам Алиев и Николо Пашинян встретились для этого в Брюсселе. По словам Зеленского, между ними была "теплая встреча".

"Верим, что так когда-нибудь будет и в войне между Украиной и Россией, между нашими государствами", - добавил Зеленский.

В Брюсселе Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предметом обсуждения лидеров было и урегулирование ситуации на Донбассе.