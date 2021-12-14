Кулеба прокомментировал вовлечение США в "нормандский формат"

"Нормандский формат" сейчас не будут переформатировать - Кулеба. Фото: пресс-служба Офиса президента

В случае привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорам "нормандской четверки" (Украина, Франция, ФРГ и Россия) формат этой площадки не изменится.

Белый дом формирует двусторонний трек диалога США - Россия, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет ТСН.

По словам Кулебы, сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата". Но США всегда были вовлечены в той или иной степени в процесс мирного урегулирования войны на Донбассе.

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"Сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата". Он остается. Но мы видим, как благодаря инициативности администрации Байдена (президента США Джо Байден. - Gazeta.ua) формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого - прекращение российской агрессии против Украины", - пояснил Кулеба.

Глава МИД заверил, что администрация США ничего без ведома Украины с президентом России Владимиром Путиным решать не будет.

"Когда будет следующий раунд разговора Байдена-Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена-Зеленского", - добавил Кулеба.

Переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и "нормандском формате" в тупике из-за отказа России признать себя стороной конфликта на Востоке Украины, говорится в заявлении ЕС касательно агрессии России против Украины и оккупации Крыма. Недавно президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату" в переговорах с Россией, если будут влиять на принятие решений, а не просто "модерировать процесс".