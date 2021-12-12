Встреча нормандской четверки может состоятся без РФ – украинский посол

Зеленский может провести в Брюсселе нормандскую встречу без президента РФ. Фото: golos.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может провести в Брюсселе нормандскую встречу без участия президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает Зеркало недели.

"В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы уже в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча нашего президента Владимира Зеленского с новым канцлером Олафом Шольцем и президентом Эмманюэлем Макроном в формате нормандская тройка", - сказал дипломат.

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Переговорный процесс в "Трехсторонней контактной группе" и "Нормандском формате" в тупике из-за отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении ЕС об агрессии России против Украины и незаконной аннексии Крыма.