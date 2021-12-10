Встречи в ТКГ и "Нормандском формате" в тупике из-за отказа России признать себя стороной конфликта – ЕС

Встреча ОБСЕ в Стокгольме / Reuters

Переговорный процесс в "Трехсторонней контактной группе" и "Нормандском формате" в тупике из-за отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС об агрессии России против Украины и незаконной аннексии Крыма, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно через конструктивное участие в переговорах в рамках ТКГ, а также препятствование проведению очередной встречи в "Нормандском формате" влечет за собой тупик в этих переговорах", - отмечается в заявлении.

В ЕС напомнили, что прошло два года после проведения последнего "нормандского" саммита, на котором подписали документ "Общие согласованные выводы".

"Жаль, что большинство согласованных тогда шагов до сих пор не реализованы, хотя договоренности на техническом уровне достигли в рабочих группах ТКГ. Впрочем, они до сих пор заблокированы на политическом уровне", - указывают в Евросоюзе.

Кроме того, выразили сожаление по поводу того, что на министерском совете ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме Россия в очередной раз "не приняла участие в переговорах по декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине".

Также в ЕС напомнили об обеспокоенности из-за ухудшения ситуации безопасности на востоке Украины в результате резкого роста нарушений режима прекращения огня и наращивания Россией войск вблизи границы.

"Любое угрожающее или дестабилизирующее поведение – неприемлемо. Призываем Россию соблюдать механизмы в рамках Венского документа по прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности", - заявили в ЕС.

На заседаниях рабочих подгрупп ТКГ 7 декабря украинская сторона озвучила три инициативы по прекращению огня, но Россия отбросила их под надуманными предлогами.

Во время польского председательства в ОБСЕ в следующем году Варшава будет сосредоточить внимание на ситуации на востоке Украины. "Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.