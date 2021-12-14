В Украину едут два президента

Владимир Зеленский и Анджей Дуда пожимают руки. Фото: president.gov.ua

В понедельник, 20 декабря, в Украине состоится саммит "Люблинского треугольника". Его посетят президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом сообщил глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в Twitter.

Президент Владимир Зеленский, Дуда и Науседа встретятся на саммите для обсуждения ситуации с безопасностью на Востоке Украины.

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"Визит президентов Польши и Литвы также является выражение поддержки Украины перед давлением и провокациями со стороны Российской Федерации. Обе страны поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины", - написал Кумох.

Другие детали встречи пока неизвестны.

Люблинский треугольник - платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической сфере и социально-гуманитарной сфере.