Встреча без России: Зеленский обсудил Донбасс с лидерами "нормандской четверки"

Состоялась трехсторонняя встреча Владимира Зеленского с Олафом Шольцом и Эммануэлем Макроном. Фото: president.gov.ua

В Брюсселе 15 декабря президент Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы урегулирования на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава украинского государства поблагодарил ФРГ и Францию ​​за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия этих стран в рамках переговоров в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не подвергается никаким провокациям на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - сказал Зеленский.

Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений. Это касается, прежде всего, обеспечения соблюдения режима прекращения огня, взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытия двух новых пунктов пропуска, подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести общий саммит Украины, Азербайджана и Турции. Саммит должен быть проведен в феврале 2022 года в Киеве.