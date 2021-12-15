Зеленский предлагает провести саммит с Турцией и Азербайджаном

Зеленский говорил с Алиевым об освобождении незаконно удерживаемых лиц. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести общий саммит Украины, Азербайджана и Турции.

Саммит должен быть проведен в феврале 2022 года в Киеве, сообщает Офис президента.

"Глава Украинского государства напомнил, что в феврале 2022-го будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств", - говорится в сообщении.

Зеленский встретился с Алиевым во время рабочего визита в Брюссель. Они говорили о возможности присоединения Азербайджана к освобождению незаконно удерживаемых лиц.

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"Обсудили необходимость активизации работы по реализации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта", - сообщили в ОП.

Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид на встречах с руководством России акцентировала на недопустимость военной эскалации у украинских границ. В ходе переговоров с Кремлем Донфрид подчеркнула готовность Вашингтона к урегулированию конфликта на Востоке Украины.