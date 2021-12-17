В МИД Украины отреагировали на "гарантии безопасности" от России

В МИД Украины официально отреагировали на распространенные МИД Российской Федерации проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности". Фото: УНИАН

В министерстве иностранных дел Украины отреагировали на распространенные МИД Российской Федерации проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности", назвав условия Киева для переговоров.

В этой связи в МИД перечислили первые конструктивные шаги, которые должна предпринять РФ, для достижения этой цели, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает "Европейская правда".

Николенко подчеркнул, что главной проблемой безопасности евроатлантического пространства является вооруженная агрессия России и нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях.

"Призываем Россию безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас приступить к выполнению Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата", - сказал Николенко.

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В частности, речь идет об общих согласованных выводах саммита Нормандской четверки 2019 года, касающихся неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств, продолжения процесса разминирования, выполнения политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытия и обеспечения надлежащего функционирования, проведение последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками.

Комментируя положения обнародованных документов по Украине, Николенко подчеркнул, что только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений. В частности, и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе. Такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс.

Это касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в том числе в сфере военного сотрудничества.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО. Проект Москва передала Вашингтону. Представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультации по вопросу безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.