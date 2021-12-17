США знают о российских "гарантиях безопасности" и ведут переговоры с Европой - Псаки

Псаки убеждена, что США и Россия договорятся. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки знают о предложениях России о "гарантиях безопасности" в Европе.

Вашингтон ведет по ним обсуждение с европейскими союзниками и партнерами, сказала спикер Белого дома Джен Псаки, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы видели российские предложения, обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами", – заявила Псаки в ходе брифинга.

Она добавила, что США не будут вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.

Псаки говорит, что нет причин полагать, что в этот раз США и Россия не смогут договориться.

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"Нам удавалось взаимодействовать с Россией по стратегическим вопросам в течение десятилетий в самых разных форматах. Нет причин, по которым мы не сможем сделать это в нашем стремлении к уменьшению нестабильности – в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", – заявила Псаки.

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего, там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. В опубликованных россиянами проектах предложений в США и НАТО есть предложение к Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение. В частности, отказаться от вступления Украины.