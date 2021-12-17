НАТО получило российские требования не принимать Украину

Столтенберг заявил, что в обсуждении следует учитывать позицию Украины. Фото: Reuters

НАТО получило российские "гарантии безопасности" с предложением не принимать Украину.

Об этом на брифинге в пятницу рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "Європейська правда".

Столтенберг говорит, что НАТО рассматривает возможность диалога с Россией по этому вопросу. Но диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.

"Мы четки в том, что любой диалог с Россией должен учитывать обеспокоенность НАТО относительно действий России, будет базироваться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и будет проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО такими как Украина", - сказал он.

Если Россия предпримет шаги по снижению напряженности, НАТО готово работать над "укреплением мер доверия", добавил Столтенберг. Но любая дальнейшая агрессия против Украины дорого обойдется России.

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"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников НАТО", – отметил Столтенберг.

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО относительно так называемых "гарантий безопасности". Среди прочего, там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. В опубликованных россиянами проектах предложений в США и НАТО есть предложение в Альянс взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение. В частности, отказаться от вступления Украины.