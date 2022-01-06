Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ

Йенс Плетнер, Дмитрий Козак и Эммануэль Бонн встретились в музее-усадьбе "Архангельское". Фото: Григорий Сысоев / "ТАСС"

Россия готова провести в "нормандском формате" следующие переговоры с Украиной по Донбассу.

Политические советники лидеров "нормандской четверки" не обсуждают создание параллельных форматов, заявил замглавы администрации президента РФ, куратор Донбасса из Кремля Дмитрий Козак, пишет "РИА Новости".

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров. В разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые затем всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обговаривать с представителями Франции или Германии без украинской стороны", - заявил Козак.

Переговоры между ним и внешнеполитическими советниками Германии и Франции продолжались в Подмосковье 4,5 ч.

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах относительно дальнейших контактов, в том числе с участием уже украинского руководства", - сказал Козак журналистам.

Перед визитом в России 5 января внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели телефонные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы скоординировать действия.

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Президент Владимир Зеленский считает возможными переговоры с Россией по Донбассу не только в "нормандском формате". Он подчеркнул, что Украина остается преданной продолжению переговоров в формате "нормандской четверки". Впрочем, Зеленский не видит необходимости проводить нормандский саммит просто ради встречи и ждет решения лидерами накопившихся вопросов. Например, открытие КПВВ на админлинии с Донбассом. Также Зеленский признал, что эффективности "нормандского формата" сейчас нет.