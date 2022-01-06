Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ

 
Ексклюзивы
1/5
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Просмотров: 45
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 1620
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 450
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 4572
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 5454
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1260
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10701
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
1 Просмотров: 3996
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
4
3
10
7
12
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Видео
Все видео
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 1620
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3231
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3195
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1665
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 63
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 06 января 2022 20:58

Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ

  Комментировать
Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ
Йенс Плетнер, Дмитрий Козак и Эммануэль Бонн встретились в музее-усадьбе "Архангельское". Фото: Григорий Сысоев / "ТАСС"

Россия готова провести в "нормандском формате" следующие переговоры с Украиной по Донбассу.

Политические советники лидеров "нормандской четверки" не обсуждают создание параллельных форматов, заявил замглавы администрации президента РФ, куратор Донбасса из Кремля Дмитрий Козак, пишет "РИА Новости".

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров. В разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые затем всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обговаривать с представителями Франции или Германии без украинской стороны", - заявил Козак.

Переговоры между ним и внешнеполитическими советниками Германии и Франции продолжались в Подмосковье 4,5 ч.

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах относительно дальнейших контактов, в том числе с участием уже украинского руководства", - сказал Козак журналистам.

Перед визитом в России 5 января внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели телефонные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы скоординировать действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак назвал Путина "лидером" и рассказал о контактах с Кремлем

Президент Владимир Зеленский считает возможными переговоры с Россией по Донбассу не только в "нормандском формате". Он подчеркнул, что Украина остается преданной продолжению переговоров в формате "нормандской четверки". Впрочем, Зеленский не видит необходимости проводить нормандский саммит просто ради встречи и ждет решения лидерами накопившихся вопросов. Например, открытие КПВВ на админлинии с Донбассом. Также Зеленский признал, что эффективности "нормандского формата" сейчас нет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Писал стихи в лагерях, умер в карцере - сегодня день рождения Василия Стуса

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

Самое читаемое
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 27891
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 11844
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток Просмотров: 10053
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 8280
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 6651
Донбасс
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
 Просмотров: 1791
Латвия даст Украине оружие
Латвия даст Украине оружие Просмотров: 396
Полностью поседел после пыток - мужчина с 2017 года находится в заключении оккупантов
Полностью поседел после пыток - мужчина с 2017 года находится в заключении оккупантов Просмотров: 612
Российский оккупант на Донбассе палил из гранатометов и ракетных комплексов
Российский оккупант на Донбассе палил из гранатометов и ракетных комплексов Просмотров: 279
Bloomberg оценил возможности ВСУ в случае нападения РФ: прогноз неутешительный
Bloomberg оценил возможности ВСУ в случае нападения РФ: прогноз неутешительный Просмотров: 3996
Больше всего комментируют
8
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
7
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
2
Россия отправила войска в Казахстан
1
Что делать, если семейный врач в отпуске
Голосов: 12201
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть