Талибы прибыли в Европу для переговоров

 
Ексклюзивы
1/5
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
Просмотров: 441
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
Просмотров: 3897
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1260
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 639
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1539
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 8028
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 873
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 297
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 14787
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
5
4
9
6
4
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
Канада направила в Черное море фрегат &quot;Монреаль&quot;
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Видео
Все видео
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 612
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5571
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2106
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5076
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 963
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 369
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
воскресенье, 23 января 2022 10:41

Талибы прибыли в Европу для переговоров

  Комментировать
Талибы прибыли в Европу для переговоров
Талибы прибыли в Осло для переговоров о помощи Афганистану. Фото: Главком

С момента захвата властей в Афганистане "Талибан" впервые проведет официальные переговоры с западными чиновниками в Европе.

Темой будут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

22 января делегация радикального исламистского движения прибыла в норвежскую столицу Осло на трехдневные переговоры с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества в эмиграции.

Делегация из 15 мужчин прибыла на самолете, организованном правительством Норвегии. Ее возглавляет министр иностранных дел талибского правительства Амир Хан Муттаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана

Делегаты до сих пор непризнанных ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

Ожидается, что "Талибан" также встретится с афганцами гражданского общества, в том числе женщинами-лидерами и журналистами.

В то же время министерша иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт еще до начала переговоров подчеркнула, что они "не будут представлять собой легитимизацию или признание талибов".

Представитель Госдепартамента США заявил, что в повестке переговоров будет "формирование представительной политической системы, реакция на неотложные гуманитарные и экономические кризисы, проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, а также права человека, особенно образование для девушек и женщин".

Спикер "Талибана" Забихулла Муджахид в свою очередь заявил, что новые власти Афганистана приняли меры "для удовлетворения требований западного мира" и надеются укрепить отношения с европейскими странами "с помощью дипломатии".

Али Майсам Назари, руководитель отдела внешних связей Национального фронта сопротивления (оппозиционной группы в Афганистане), раскритиковал Норвегию за проведение переговоров с талибами.

От встречи с талибами также отказалась бывшая министерка горнодобывающей промышленности Афганистана Наргис Нехан, проживающая в настоящее время в Норвегии. Она выразила обеспокоенность, что нынешние переговоры "приведут к нормализации талибов и закрепят их власть, хотя они сами никак не меняются".

В Афганистане министерство по поощрению добродетели и предотвращению пороков, которое создали талибы, запретило женщинам путешествовать самостоятельно на расстоянии более 72 км.

"Талибы", захватившие власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию. Призвали афганцев не бежать из страны и заверили, что не стремятся отомстить оппонентам. А также пообещали права женщинам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных
США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных Просмотров: 738
"Талибан" считает российскую оккупацию Крыма законной
"Талибан" считает российскую оккупацию Крыма законной Просмотров: 531
В Афганистане убили защитницу прав женщин
В Афганистане убили защитницу прав женщин Просмотров: 648
Боевики "Талибана" убили близкого родственника журналиста DW
Боевики "Талибана" убили близкого родственника журналиста DW Просмотров: 459
Сейчас вы читаете новость «Талибы прибыли в Европу для переговоров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины

Самое читаемое
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 16 Просмотров: 29188
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины Просмотров: 16920
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 14796
С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 2 Просмотров: 8928
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 8028
Мир
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
5
 Просмотров: 558
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
4
 Просмотров: 333
В Афганистане взорвался автобус: много погибших и пострадавших
В Афганистане взорвался автобус: много погибших и пострадавших Просмотров: 126
Возможное вторжение России: НАТО проведет обучение в Средиземном море
Возможное вторжение России: НАТО проведет обучение в Средиземном море Просмотров: 189
Россия продолжает отправлять в Беларусь военную технику
Россия продолжает отправлять в Беларусь военную технику Просмотров: 288
Больше всего комментируют
16
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
5
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
2
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Голосов: 296
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть