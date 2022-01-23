Талибы прибыли в Европу для переговоров

Талибы прибыли в Осло для переговоров о помощи Афганистану. Фото: Главком

С момента захвата властей в Афганистане "Талибан" впервые проведет официальные переговоры с западными чиновниками в Европе.

Темой будут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

22 января делегация радикального исламистского движения прибыла в норвежскую столицу Осло на трехдневные переговоры с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества в эмиграции.

Делегация из 15 мужчин прибыла на самолете, организованном правительством Норвегии. Ее возглавляет министр иностранных дел талибского правительства Амир Хан Муттаки.

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Делегаты до сих пор непризнанных ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

Ожидается, что "Талибан" также встретится с афганцами гражданского общества, в том числе женщинами-лидерами и журналистами.

В то же время министерша иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт еще до начала переговоров подчеркнула, что они "не будут представлять собой легитимизацию или признание талибов".

Представитель Госдепартамента США заявил, что в повестке переговоров будет "формирование представительной политической системы, реакция на неотложные гуманитарные и экономические кризисы, проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, а также права человека, особенно образование для девушек и женщин".

Спикер "Талибана" Забихулла Муджахид в свою очередь заявил, что новые власти Афганистана приняли меры "для удовлетворения требований западного мира" и надеются укрепить отношения с европейскими странами "с помощью дипломатии".

Али Майсам Назари, руководитель отдела внешних связей Национального фронта сопротивления (оппозиционной группы в Афганистане), раскритиковал Норвегию за проведение переговоров с талибами.

От встречи с талибами также отказалась бывшая министерка горнодобывающей промышленности Афганистана Наргис Нехан, проживающая в настоящее время в Норвегии. Она выразила обеспокоенность, что нынешние переговоры "приведут к нормализации талибов и закрепят их власть, хотя они сами никак не меняются".

В Афганистане министерство по поощрению добродетели и предотвращению пороков, которое создали талибы, запретило женщинам путешествовать самостоятельно на расстоянии более 72 км. "Талибы", захватившие власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию. Призвали афганцев не бежать из страны и заверили, что не стремятся отомстить оппонентам. А также пообещали права женщинам.