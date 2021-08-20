Боевики "Талибана" убили близкого родственника журналиста DW

Талибы убили родственника журналиста. Фото: Reuters

На западе Афганистана боевики "Талибана" убили близкого родственника журналиста издания DW.

Еще одного члена семьи тяжело ранили, сообщило DW.

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Издание с другими немецкими СМИ призвало правительство подготовить экстренную визовую программу для журналистов, работавших в Афганистане, и их семей.

Талибы разыскивали журналиста DW, который уже в Германии. Другие его близкие смогли убежать и теперь скрываются от боевиков.

"Убийство родственника нашего сотрудника "Талибаном" показывает, насколько опасно журналистам и их семьям сейчас в Афганистане", - прокомментировал генеральный директор DW Петер Лимбург.

Телеведущую государственного афганского телеканала RTA Pushto Шабнам Давран не пускают на работу. Боевики "Талибана" обещали, что сохранят права женщин и позволят им работать по контракту.