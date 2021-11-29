"Талибан" считает российскую оккупацию Крыма законной

"Талибан" считает Крым российским. Фото: Al Arabiya.

Радикальная террористическая исламистская группировка "Талибан" считает Крым российским.

Заявление последовало за официально объявленным сотрудничеством между Кремлем и захватившей Афганистан группировкой. Об этом сообщает Octagon Media.

"Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними", — заявил спикер талибов Забихулла Муджахид.

Спикер "Талибана" при этом уточнил, что не хотел бы войны России с любой страной в регионе. Афганистан беспокоит, что за Крым может разгореться война.

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15 августа исламистское движение "Талибан" взяло под контроль столицу Афганистана Кабул. Талибы зашли на большую территорию страны после вывода оттуда военных США и НАТО. Москва начала сотрудничать с "Талибаном". В отличие от стран Запада, спешивших эвакуировать дипломатов после прихода талибов, Россия сохранила посольство в Кабуле. Россия стремится добиться исключения исламистского движения "Талибан" из списка террористических организаций на уровне ООН. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.