"Талибан" считает российскую оккупацию Крыма законной

Радикальная террористическая исламистская группировка "Талибан" считает Крым российским.
Заявление последовало за официально объявленным сотрудничеством между Кремлем и захватившей Афганистан группировкой. Об этом сообщает Octagon Media.
"Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними", — заявил спикер талибов Забихулла Муджахид.
Спикер "Талибана" при этом уточнил, что не хотел бы войны России с любой страной в регионе. Афганистан беспокоит, что за Крым может разгореться война.
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15 августа исламистское движение "Талибан" взяло под контроль столицу Афганистана Кабул. Талибы зашли на большую территорию страны после вывода оттуда военных США и НАТО.
Москва начала сотрудничать с "Талибаном". В отличие от стран Запада, спешивших эвакуировать дипломатов после прихода талибов, Россия сохранила посольство в Кабуле. Россия стремится добиться исключения исламистского движения "Талибан" из списка террористических организаций на уровне ООН.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
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