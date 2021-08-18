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четверг, 19 августа 2021 00:20

Талибы захватили власть в Афганистане

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Исламистское движение "Талибан" 15 августа взяло под контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Военные не оказывали сопротивления.

Западные страны вывозят оттуда своих граждан. Тысячи афганцев и иностранцев штурмуют аэропорт Кабула, чтобы уехать. Все коммерческие рейсы отменили, летают только военные. Украина в понедельник вывезла 80 человек - украинцев и граждан других государств.

Талибы зашли на большую территорию Афганистана после вывода оттуда военных США и НАТО. Силы западной коалиции находились в стране с 2001 года - после терактов 11 сентября в Штатах.

- В прошлом году американцы подписали с талибами соглашение о завершении войны. И те вышли из нее победителями, их поддержало большинство населения, - говорит 55-летний Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. - В США сейчас действует "доктрина Байдена". Ключевая идея - сбросить все лишнее. Американская администрация завершает участие в локальных конфликтах. Они дорого обходятся стране. Байден хочет сосредоточиться на противостоянии Китая и России. Его начала критиковать оппозиция. Однако Штаты уходят с Ближнего Востока.

Кремль не доверяет "Талибану". Перебрасывает войска в Таджикистан, где расположена крупнейшая российская зарубежная база. Перестраховывается. Не без оснований считает, что их влияние может перекинуться на страны Средней Азии. В то же время заинтересован, чтобы США имели меньше влияния в этом регионе. Но талибы не дадут Москве установить там свой контроль.

"Талибан" пока не будет делать резких шагов. Ему необходимо признание мира, легализация во власти. Начнутся переговоры. В первую очередь - с Россией. Талибы поддерживали террористическое "Исламское государство" и Иран. Пока они на распутье. Не знают, какую страну строить. Обещают сохранить права женщин на труд и образование. Им надо заручиться поддержкой местных лидеров, племенных верхушек. Четкой стратегии в отношении будущего Афганистана у них нет.

Непосредственного влияния на Украину эти события иметь не будут. Разве что у нас появятся беженцы. Наш основной союзник - Америка уходит из Афганистана, чтобы дать отпор России и Китаю. Мы также противостоим Москве.

Движение "Талибан" появилось в начале 1990-х на севере Пакистана, когда из Афганистана вышли советские войска. Придерживаются строгой формы ислама.

В 1995 году талибы пришли к власти в Афганистане. За три года взяли под контроль почти всю страну. После терактов 11 сентября США хотели уничтожить террористическую организацию "Аль-Каида" и ликвидировать ее лидера Усаму бин Ладена. Он находился в Афганистане под защитой талибов-исламистов. Когда они отказались его передать, США начали военное наступление. Устранили талибов и пообещали поддержать демократию. К Штатам присоединились союзники по НАТО. В 2004 году к власти в Афганистане пришло новое правительство. В 2014-ом международные силы Альянса завершили боевую задачу и возложили ответственность за безопасность на афганскую армию.

США за 20 лет вложили в афганские правительственные силы безопасности и их оснащение $ 88,3 млрд. Однако местная армия погрязла в дезертирстве и коррупции. Создавали "батальоны-призраки", чтобы получать деньги от американцев и разворовывать. Многие граждане страны были недовольны этой властью.

Выводить войска из Афганистана начал предыдущий президент США Дональд Трамп. Джо Байден объявил, что к 20-й годовщине терактов выход завершится.

В феврале 2020-го талибы заключили мирное соглашение с Вашингтоном. Штаты обязались уйти, а "Талибан" - не нападать на американские силы, не пускать "Аль-Каиду" в страну и продолжать национальные мирные переговоры. Но на следующий же год талибы атаковали афганские силы безопасности и мирных жителей. Целью были журналисты, правозащитники, судьи, женщины, занимающие руководящие должности.

Сейчас талибы многочисленнее и сильнее, чем в 2001-м. Имеют 85 тыс. Бойцов, по оценкам Североатлантического альянса. Получают деньги из нескольких источников. Контролируют торговлю наркотиками. Собирают налоги с бизнеса. Берут деньги от сторонников в исламских странах.

7 украинцев погибли при взрывах в гостинице "Интерконтиненталь" в Кабуле 20 января 2018-го. Тогда убили более 40 человек. Наибольшим терактом талибов считают взрывы на митинге в Кветте в 2010-ом. Не стало 54 человек. 200 пострадали.

За кражи отрубают руки

Талибы хотят восстановить в Афганистане шариат - систему норм и правил, имеющих силу закона. Когда были у власти в 1996-2001 годах, женщины не могли работать и учиться. Должны были закрывать лицо, им разрешали выходить только в сопровождении родственников-мужчин. Последние должны носить бороды.

За кражи отрубали конечности. За другие преступления - забивали насмерть камнями или казнили. Музыка, телевидение, кино, фотография были запрещены. Выступают против компьютеров и интернета.

Талибы заявили, что прекратят смешанное обучение мальчиков и девочек. Могут запретить женское образование.

В начале августа боевики вошли в офисы банка в Кандагаре и приказали девяти женщинам менеджерам уйти и не возвращаться на работу. Силой отвели их домой. Объяснили, что эти рабочие места могут занять их родственники-мужчины.

В подконтрольных районах казнили людей, били женщин, закрывали школы, взрывали больницы и инфраструктуру.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ, Игорь ТИМОЦЬ
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