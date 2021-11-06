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суббота, 06 ноября 2021 17:45

В Афганистане убили защитницу прав женщин

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В Афганистане убили защитницу прав женщин
29-летнюю активистку Фрозан Сафи застрелили. Фото: Фокус

В Афганистане опознали тело застреленной 29-летней активистки и преподавательницы экономики Фрозан Сафи.

Ее считали пропавшей с 20 октября. Об этом сообщает The Guardian.

Это стало первой известной смертью защитницы прав женщин с тех пор, как талибы пришли к власти почти три месяца назад. Тело Сафи опознали в морге города Мазари-Шариф.

"Мы узнали ее по одежде. Пули повредили ей лицо", - сказала сестра погибшей Рита.

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По словам сестры погибшей, шаровые ранения были по всему телу активистки, их было слишком много, чтобы сосчитать. Рита добавила, что у Сафи забрали кольцо и сумку.

Тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили в больницу представители Талибана в четверг.

Представитель талибов Забихулла Нурани заявил, что рядом с ними обнаружили также тела двоих мужчин. Он предположил, что они могли стать жертвами "личной розни".

"Талибы", захватившие власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию. Призвали афганцев не убегать из страны и заверили, что не стремятся отомстить оппонентам. А также пообещали права женщинам.

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ноября

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