США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных

"Талибан" массово убивает бывших военных Афганистана. Фото: ВВС

Талибы устраивают массовые казни бывших военных Афганистана.

США и другие европейские страны выразили обеспокоенность. Об этом сообщают правозащитные организации, передает ORF.

Human Rights Watch опубликовала отчет о казне или насильственном исчезновении 47 бывших афганских военных и других сотрудников Службы безопасности.

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"Мы глубоко озабочены отчетами, задокументированными Human Rights Watch и другими", - говорится в заявлении, которое подписали США, ЕС, Австралия, Великобритания, Япония и другие союзники.

"Талибан" призывают эффективно применять амнистию для бывших афганских силовиков и чиновников. Для предотвращения убийств и исчезновений эти случаи должны быть расследованы немедленно и прозрачно, виновных следует привлечь к ответственности.

В Афганистане была убита защитница прав женщин. Тело застреленной 29-летней активистки и преподавательницы экономики Фрозан Сафи, считавшейся исчезнувшей с 20 октября, опознали в морге города Мазари-Шариф. Это стало первой известной смертью защитницы прав женщин с тех пор, как талибы пришли к власти около трех месяцев назад.