США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных

Талибы устраивают массовые казни бывших военных Афганистана.
США и другие европейские страны выразили обеспокоенность. Об этом сообщают правозащитные организации, передает ORF.
Human Rights Watch опубликовала отчет о казне или насильственном исчезновении 47 бывших афганских военных и других сотрудников Службы безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция эвакуировала из Афганистана около 330 человек
"Мы глубоко озабочены отчетами, задокументированными Human Rights Watch и другими", - говорится в заявлении, которое подписали США, ЕС, Австралия, Великобритания, Япония и другие союзники.
"Талибан" призывают эффективно применять амнистию для бывших афганских силовиков и чиновников. Для предотвращения убийств и исчезновений эти случаи должны быть расследованы немедленно и прозрачно, виновных следует привлечь к ответственности.
В Афганистане была убита защитница прав женщин. Тело застреленной 29-летней активистки и преподавательницы экономики Фрозан Сафи, считавшейся исчезнувшей с 20 октября, опознали в морге города Мазари-Шариф.
Это стало первой известной смертью защитницы прав женщин с тех пор, как талибы пришли к власти около трех месяцев назад.
Комментарии