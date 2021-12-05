США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных

 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 3303
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1215
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1125
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3537
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 864
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1386
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1269
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 954
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1422
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
4
3
10
5
3
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В аэропорту метель &quot;спихнула&quot; самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
В аэропорту метель "спихнула" самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
Видео
Все видео
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Женщина научилась читать и писать в 104 года
Женщина научилась читать и писать в 104 года
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5238
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1035
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2493
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3636
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 657
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
воскресенье, 05 декабря 2021 17:15

США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных

  Комментировать
США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных
"Талибан" массово убивает бывших военных Афганистана. Фото: ВВС

Талибы устраивают массовые казни бывших военных Афганистана.

США и другие европейские страны выразили обеспокоенность. Об этом сообщают правозащитные организации, передает ORF.

Human Rights Watch опубликовала отчет о казне или насильственном исчезновении 47 бывших афганских военных и других сотрудников Службы безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция эвакуировала из Афганистана около 330 человек

"Мы глубоко озабочены отчетами, задокументированными Human Rights Watch и другими", - говорится в заявлении, которое подписали США, ЕС, Австралия, Великобритания, Япония и другие союзники.

"Талибан" призывают эффективно применять амнистию для бывших афганских силовиков и чиновников. Для предотвращения убийств и исчезновений эти случаи должны быть расследованы немедленно и прозрачно, виновных следует привлечь к ответственности.

В Афганистане была убита защитница прав женщин. Тело застреленной 29-летней активистки и преподавательницы экономики Фрозан Сафи, считавшейся исчезнувшей с 20 октября, опознали в морге города Мазари-Шариф.

Это стало первой известной смертью защитницы прав женщин с тех пор, как талибы пришли к власти около трех месяцев назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Провозгласили республику лемков

Самое читаемое
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии 8 Просмотров: 14535
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 14085
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 4 Просмотров: 10143
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 6480
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 5625
Мир
Лавров заявил, что Украина не выполняет минские соглашения и ее "нужно заставить"
Лавров заявил, что Украина не выполняет минские соглашения и ее "нужно заставить" Просмотров: 36
За изнасилование недееспособной пациентки бывшему медбрату дали 10 лет
За изнасилование недееспособной пациентки бывшему медбрату дали 10 лет Просмотров: 351
Две трети немцев за обязательную вакцинацию
Две трети немцев за обязательную вакцинацию Просмотров: 45
В Польше задержали двух украинцев за помощь нелегалам пересечь границу
В Польше задержали двух украинцев за помощь нелегалам пересечь границу Просмотров: 108
В австрийских Альпах погибли трое лыжников из-за лавины
В австрийских Альпах погибли трое лыжников из-за лавины Просмотров: 162
Больше всего комментируют
8
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
4
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
3
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста
3
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
Голосов: 2996
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть