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суббота, 22 января 2022 16:46

Впервые за четыре года: глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры

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Впервые за четыре года: глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры
В рамках рабочего визита в Москву Трасс проведет переговоры с Лавровым. Точные даты визита пока не называют. Фото: radiosvoboda

В феврале министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс приедет в Москву.

С просьбой о переговорах обратилась британская сторона. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

В ходе поездки Трасс проведет переговоры с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Точную дату визита министра пока не сообщают.

В последний раз министр иностранных дел Великобритании приезжал в Москву в декабре 2017 года. Тогда эту должность занимал Борис Джонсон – нынешний премьер страны.

Великобритания отправила в Украину 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Снабжение вооружения состоялось на этой неделе.

Британские самолеты-разведчики являются частью не разглашаемой, но заметной поддержки войск Украины.

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