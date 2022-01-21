Россия получит сценарии Афганистана и Чечни, если вторгнется в Украину - МИД Британии

Вторжение России в Украину превратится в новые Чечню в Афганистан - МИД Британии. Фото: pixabay.com

Нападение России на Украину приведет к ситуации, в которой российские войска уже были в Чечне, а советские – в Афганистане.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время визита в Австралию, передает "Европейская правда".

"Украина – гордая страна с длинной историей. Они уже знали захватнические силы – от монголов до татар. Они пострадали от искусственно созданного государством голода. Их стойкость очень глубока. Если придется, украинцы будут воевать и защищать свою страну. Вторжение приведет только к трясине, как мы знаем из советско-афганской войны или конфликта в Чечне", - подчеркнула Трасс.

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По ее словам, во время совета НАТО-Россия Москве послали четкий сигнал, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к масштабным последствиям, в частности путем скоординированных санкций против финансового сектора и отдельных лиц.

"Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают о воссоздании Советского Союза или своего рода "Великой России", разрезающей территорию по этнической принадлежности и языку. Они утверждают, что хотят стабильности, но работают, чтобы угрожать другим и дестабилизировать их. Мы знаем, что лежит на этом пути, и мы знаем ужасные потери утраченных жизней и человеческих страданий, которые он причиняет.

Вот почему мы призываем президента Путина (президента России Владимира Путина. - Gazeta.ua) отказаться от Украины, прежде чем он совершит огромную стратегическую ошибку", - добавила Трасс.

17 января стало известно, что Лондон поделится с Украиной оборонным вооружением – легкими противотанковыми системами. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, вооружение Украине будет предоставлено для самозащиты. 18 января Минобороны Украины сообщило, что противотанковые системы прибыли из Британии в Украину. В этот раз партнеры предоставили новые легкие противотанковые средства. Позже Британия отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных. Британия также рассматривает возможность отправить еще сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.