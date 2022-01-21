"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог

"Санкции – это действенное средство наказания и агентов российского влияния, и самой Москвы", говорит политолог Михаил Басараб. Фото: Reuters

Новые санкции США против пророссийских украинских политиков – это сигнал для России, что Штаты знают их агентов в Украине. Украинские власти должны сформировать доказательства государственной измены этих лиц и привлекать к ответственности. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Михаил Басараб.

"США ввели санкции против тех лиц, в отношении которых имеют достаточно доказательств их враждебной деятельности в интересах России. Это сигнал не украинским властям, а Москве. Вашингтон показывает, что готов наносить удар по российской агентуре в Украине. Это известные люди, которые занимали высокие должности, или занимают до сих пор. США дают понять Путину, что знают, кто на нашей территории работает против Украины и Америки", – говорит Басараб.

Санкции США должны становиться поводом к реакции украинских властей, добавляет политолог.

"Если США считают этих людей российскими агентами, то украинские власти должны найти соответствующие доказательства. И привлечь их к ответственности по статье государственная измена. Депутатский статус здесь не помеха", – говорит Басараб.

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Санкции – это действенное средство наказания и агентов российского влияния, и самой Москвы, говорит политолог.

"Очевидно, что списки таких людей существуют. И доказательства их преступной деятельности у спецслужб США также есть. Штаты могут последовательно разоблачать российскую агентуру среди высокопоставленных должностных лиц. Это нанесет огромный ущерб влиянию РФ в Украине. Потому что деятельность этой сети предателей требует колоссальных ресурсов – больших денежных затрат, создания бизнес-легенд, бизнес-схем, поощрения и т.д. Все эти негодяи привыкли к состоятельной жизни. США, разоблачая агентуру, также разрушают ее влияние. И она теряет свою пользу для России. Если у Волошина (Олег Волошин - народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь". - Gazeta.ua) на лбу официальное американское клеймо, что он работает в интересах Кремля, – к его заявлениям и действиям будет соответствующее отношение", – рассказывает Басараб.

Вашингтон дал сигнал РФ, что такие же санкции могут быть применены и к ее агентам в других странах, говорит политолог.

"Санкции Штатов болезненно бьют по агентуре. До сих пор они свободно передвигались, вели бизнес, имели активы, отдыхали на Западе, в том числе и в Соединенных Штатах. Санкции Вашингтона – самая действенная палка в глобальном мире против всех негодяев, привыкших к роскошной жизни за счет "Газпрома". Человек, против которого они работают, получает проблемы в любой точке цивилизованного мира. Кроме того, "сожженные" агенты РФ теряют свой политический капитал и статус, а потому перестают быть интересными для своих кураторов из Москвы", – говорит Басараб.

20 января США внеслив санкционный список четырех граждан Украины за "вредоносную зарубежную деятельность России". Речь идет о Тарасе Козаке и Олеге Волошине - нардепах от ОПЗЖ. Также об эксзаместителе секретаря СНБО во временаЯнуковича Владимире Сивковиче и бывшем нардепе-"регионале" Владимире Олейнике, соавторе "диктаторских законов".