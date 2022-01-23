Фейк и провокация: Китай прокомментировал публикацию о просьбе не нападать на Украину

Посольство Китая в РФ прокомментировало публикацию о просьбе президента Китая не начинать вторжение в Украину. Фото: УП

Посольство Китая в России отрицает, что глава КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

Диппредставительство заявило в Twitter, что считает публикацию фейком и провокацией.

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, фейк и провокация", - говорится в заявлении.

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Позиция Китая по украинскому вопросу "последовательна и понятна", добавили в посольстве.

"Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений", - говорится в сообщении.

По информации Bloomberg, Си Цзиньпин не хочет, чтобы "Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой".

МИД РФ назвало статью агентства информационной спецоперацией американских спецслужб.

pic.twitter.com/3AVRhaX5EB — Chinese Embassy in Russia 中国驻俄罗斯大使馆 (@ChineseEmbinRus) January 22, 2022

В публикации Bloombegr говорилось, что Си Цзиньпин мог обратиться с просьбой к Путину не начинать вторжение в Украину, чтобы тот "не затмил важное для Китая событие, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой". По правилам, все страны должны соблюдать резолюцию ООН об Олимпийском перемирии - за семь дней до начала Олимпийских игр до семи дней после окончания Паралимпийских игр. Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля, а Паралимпиада завершится 13 февраля. То есть перемирие между странами должно продолжаться с 28 января по 20 февраля.