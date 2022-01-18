"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг

На прошлой неделе представители России трижды встречались с дипломатами из США, НАТО и стран Европы. Обсуждали ультиматумы Москвы к Альянсу не принимать в будущем Украину и вывести силы НАТО из Восточной Европы. Однако россияне ничего не добились. Стороны остались на своих позициях. В то же время Москва продолжает стягивать войска к украинским границам и угрожает новой агрессией. О дипломатии под дулом пистолета у виска Украины, как назвал ее госсекретарь США Энтони Блинкен, Gazeta.ua поговорила с экспертом американской организации Atlantic Council Мелиндой Гарринг.

Автор: Фото из архива Мелинды Гаринг Мелинда Гарринг, 39 лет, аналитик, политолог. Родилась 8 февраля 1982-го в городе Кинай на Аляске. Окончила бакалаврат по политологии в колледже города Гров, курсы российских и восточноевропейских студий в Оксфордском университете. Магистерская программа «Россия, Евразия и восточноевропейские студии» в Джорджтаунском университете Вашингтона. Старшая научная работница Евразийских программ в Foreign Policy Research Institute. Заместитель главы правления неправительственной организации США в Украине East Europe Foundation. Член Council on Foreign Relations. С 2019-го – заместитель директора «Евразийского центра» в Аtlantic Council. С февраля этого года работает в наблюдательном совете американской неправительственной организации в Киеве Right to Protection. Пишет о событиях в Восточной Европе для Washington Post, Foreign Affairs, Foreign Policy, Newsweek, The Kyiv Post. Играет на кларнете. Ходит в горы, катается на лыжах. Любит произведения Фрэнсиса Фицджеральда, Оливера Сакса. Замужем. Муж Даниэль – украинский еврей. Работает в Госдепартаменте США переводчиком. Воспитывают дочь, семилетнюю Дару. Имеет собаку. Живёт в Вашингтоне.

Прошли встречи дипломатов России, США и НАТО. Страны Запада не пошли на уступки Москвы, не отказали Украине в перспективе вступления в Альянс. Какие главные выводы из этой недели дипломатии?

Неделя переговоров осталась без результатов, несмотря на три раунда разговоров. Россияне дальше требуют так называемых гарантий безопасности и то поспешно. Выглядит, что двигаемся по направлению к войне. В течение недели западные дипломаты приложили немало усилий, чтобы этого не допустить. Все разговоры закончились массивной кибератакой на Украину, которую, вероятно, осуществили россияне.

После недели дипломатии вероятность российской агрессии против Украины стала выше, уменьшилась или перспектива не изменилась?

Перспектива войны значительно выросла. Мы увидели, что дипломатия относительно России не работает. По результатам дискуссии не было никаких документов. В принципе не было шансов, что такой документ можно создать. Стороны заранее имели фундаментальные разногласия, в которых невозможно найти даже гипотетические точки соприкосновения. Россия требует, чтобы ни одна страна Восточной Европы не могла присоединиться к НАТО. Но Альянс не может закрыть двери для Украины и других стран, потому что это прописано в его базовых договорах. Такие разногласия невозможно преодолеть. На этот счет невозможно договориться. Поэтому никто не может найти общий язык с Москвой, принять ее требования. Автор: Reuters Российская база в Крыму, спутниковое фото, 9 ноября Важно посмотреть, что будет сейчас в поле. Американская разведка говорит о дальнейшем увеличении российских войск возле украинских границ. Их уже более 100 тыс. и разведка говорит, что количество может возрасти до 175 тыс. В то же время Россия перекидает военные вертолеты. Похоже, что планирование к новой агрессии против Украины идет активными темпами.

Наиболее вероятное время для нападения считают первую половину февраля

Однако зима оказалась довольно теплой, поэтому, говорят разведчики, нападения следует ожидать в конце января или в феврале, потому что земля недостаточно промерзла для танков и другой тяжелой техники. Наиболее вероятное время для нападения считают первую половину февраля. Из переговоров видели, что со стороны России все зависит от одного человека – Путина. У россиян не было на переговорах поля для маневра по поводу своих требований. В этом проблема. У русских дипломатов было очень ограниченное право в торговле уступками по пунктам диалога. Автор: Reuters Военные учения русской армии возле Ростова, возле украинской границы, 12 января Однако это, в общем, успех российской дипломатии, что США вообще сели за стол переговоров с такими российскими требованиями. Разговор был под давлением угроз повторного российского нападения на Украину. Вашингтон ищет пути, чтобы изменить фокусы дискуссии. Чтобы можно было о чем-то договариваться, чтобы избежать перспектив конфликта. Если говорить, насколько вероятным является новое нападение на Украину, то вижу пять причин, почему вероятно. Администрация президента Джо Байдена и Государственный департамент очень озабочены высокой вероятностью агрессии. Аналитики и экспертное содружество несколько меньше. Все понимают, что войска возле украинских границ – способ давления на Украину. Во-первых, вероятность нападения высока, потому что Россия может себе это позволить. У нее $630 млрд. в резерве. Это 38% их ВВП. Это позволяет им напасть на Украину, а также вынести бремя практически любых санкций.

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Взглянем, кем восхищается Путин, чтобы понять его логику – Сталин, Иван Грозный. Считает их великими, потому что захватывали земли

Вторая причина, Путин престарелый автократ, много думающий о своей роли в истории. Он хочет быть большим лидером в глазах россиян, желает запомниться как собиратель земель. Взглянем, кем увлекается, чтобы понять его логику – Сталин, Иван Грозный. Считает их великими лидерами, потому что захватывали землю. Третья причина – он видит, что на Западе нет действительно мощного лидера, который мог бы ему противостоять. Смотрит на США, ЕС и видит абсолютную слабость, как страны пытаются выкарабкаться из хлопот пандемии. Западу долгое время не было дела до Украины. В первую очередь, глава Кремля видит слабость самой Украины. Он понимает, что президент Зеленский не может ему достойно противостоять. Постоянно испытывает Украину в Донбассе, способность украинской армии отвечать. Для Путина выглядит очень удачным время сейчас, чтобы напасть. Чувствует себя влиятельным игроком на международной арене, на уровне с Байденом, что придает ему уверенности.

Путин обосновывает для россиян, почему нападение на Украину должно произойти

Четвертая причина – следует посмотреть на его косвенные угрозы, что он и его прислужники говорят об Украине. Он все более открыто отвергает право Украины на независимость и суверенность. Говорит, что это не настоящая страна, что украинцев не существует как отдельной нации, что нет украинского языка, а исторически украинские земли вроде бы принадлежат России. Он дает обоснование россиянам, почему нападение должно произойти. Автор: Reuters Военные учения русской армии возле Ростова, возле украинской границы, 12 января Пятая причина, по его мнению, в Украине. Он бесится, потому что Зеленский не сдает Украину, как он рассчитывал. Ни один украинский руководитель не идёт на его требования сдать украинский суверенитет. Два года назад, когда Зеленский пришел к власти, он говорил, что намерен договориться с Путином, перестать стрелять и так далее. Оказалось, все не так, Зеленский и его команда не сдают суверенитет. Президент Украины на глазах стал сторонником НАТО, вся его риторика диаметрально изменилась. Он не перестает говорить, что Украине нужно вступить в Альянс. Приезжает в Вашингтон и повторяет "НАТО, НАТО, НАТО". Также Путин видит рост поддержки идеи вступления среди украинцев. В настоящее время 58% поддерживают. Поэтому понимает, что пора решать, потому что поддержка вступления будет только расти. Эти пять факторов играют в пользу того, что агрессия возможна. Путин взвешивает плюсы и минусы вторжения.

Путин отдает себе отчет в том, что может напасть на Украину и нет никого, кто может его остановить

Он может не пойти на полноценное масштабное вторжение, если будет считать, что не получит то, что хочет через кибератаки и другие гибридные действия. Если в результате этих гибридных акций будет считать, что ему не нужна полноценная агрессия, то не будет нападать. Отдает себе отчет, что может это сделать, и нет никого, кто способен его остановить.

Вопреки ультиматумам Кремля, Альянс может усилить граничащие с Россией страны восточного фланга НАТО, увеличить помощь Украине и рассмотреть принятие Финляндии и Швеции. Путин добивается противоположного от желаемого?

Да, на фоне возможной российской агрессии и стягивания войск к украинским границам, НАТО действительно усиливает восточный фланг и заговорило о возможной перспективе вступления Финляндии и Швеции. Североатлантический альянс осознал, что у него нет достаточного количества войск в странах Балтии, Польше и Румынии. Это было ошибкой не отправить туда войска перед неделей дипломатии. Тогда бы Запад сделал доброе дело и направил четкий сигнал России, что она не имеет права вмешиваться в дела Альянса.

Увеличение армии НАТО в восточных членах Альянса и военной помощи Украине замало, чтобы изменить мнение Путина, если решит напасть

Ирония в том, что в результате российской эскалации Путин добьется увеличения войск НАТО в Восточной Европе, а также, что со временем новые члены присоединятся к Альянсу, а Штаты дадут Украине больше оборонительного оружия и материалов. Однако всей этой армии и помощи маловато, чтобы изменить мнение Путина, если решит напасть.

Может ли отключение России от SWIFT остановить Путина, если примет решение о нападении?

Нет, конечно, это не остановит его. Более того, отключения от SWIFT действительно серьезно не рассматривают (США и ЕС больше не рассматривают отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины, об этом в понедельник, 17 января, написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. – Gazeta.ua). Это дорого и достаточно сложно сделать технически. Насколько я знаю, такой шаг даже до сих пор не внесли в список потенциального нового санкционного пакета США. В Вашингтоне считают, что это сильно навредит российской экономике, однако Россия может позволить себе, чтобы ее отключили, и выдержит это. У них есть деньги, чтобы это пережить определенное время, учитывая резервы.

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В Вашингтоне не рассчитывают, что Москва решится на масштабное вторжение

На самом деле, несмотря на все слова в Вашингтоне, не рассчитывают, что Москва решится на масштабное вторжение, что самое худшее, что может произойти, это захват Мариуполя или канала, который подавал когда-то воду в Крым и т.д. Не знаем, какие военные цели поставил Путин. Однако вероятность того, что Россия попытается оккупировать треть Украины, невелика. На большинстве территории страны, их ожидает массивное противостояние и партизанское движение, в большинстве регионов они не имеют поддержки, и их войска там не будут приветствовать, поэтому масштабная оккупация будет чрезвычайно затратной в отношении денег и человеческих ресурсов.

Насколько эффективны санкции для сдерживания России?

Знаем, русский режим не любит санкций. Однако пока они на уровне двух-трех баллов из десяти возможных. Сейчас санкции отнимают 2-3% российского ВВП в год. Они вредят, но не могут серьезно ударить по экономике и не меняют решений Путин. Но следует понимать, что это не самые мощные санкции, которые Запад мог вести.

Санкции против России работают только в тандеме с военной помощью.

Российское руководство их не любит и хотело бы, чтобы их отменили. Санкции работают только в тандеме с военной помощью в Украине. По мере роста угроз от России США имеют и предоставляют Украине все больше оборонного вооружения. Это замечательно, но даже этой помощи мало. Нужно больше. Также следует посылать больше войск в страны Балтии, Польшу, Румынию. Давать туда больше вооружений. Чтобы Россия видела, что существует сила, которая может ей ответить в военном смысле, если что-нибудь задумает против восточных членов Альянса. Это следовало сделать даже раньше.

Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что персональные санкции против самого Путина, ключевых министров и их ближайших родственников будут означать разрыв дипломатических отношений из США. Значит ли это, что Вашингтон нашел болезненное место российского режима?

Со стороны Пескова это был довольно ожидаемый ответ. Российский режим не желает больше никаких санкций. На самом деле, Кремль боится разрыва отношений с США. Введение санкций против самого Путина и его семьи и разрыв отношений между Америкой и Россией вполне возможен в случае российского нападения.

Российские политологи говорят, что Путин, его родные и окружения держат в западных банках триллион долларов, записанных на третьих лиц и подставные компании. США могут заморозить эти активы?

Мне ничего не известно об этом триллионе, но, думаю, те, кто определяют американскую политику, учитывают все возможности. В Вашингтоне хотят знать, как повлиять на Путина, на его решение, как его можно остановить. Поэтому все опции на столе. В Вашингтоне рассматривают все инструменты против этой агрессивной авторитарной клептократии, угрожающей Европе. Они отлично знают, кому принадлежат активы, записанные на третьих лиц, как заморозить счета в Америке и странах-союзниках. И заинтересованы это сделать, если поможет остановить войну в Европе. Поэтому не буду удивлена, если действительно найдут русские деньги и заморозят их.

Реакции Пескова означает, что Путин боится стать нелегитимным в глазах мировых лидеров, как после выборов 2020 года стал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко?

Не думаю, что Путина беспокоит, считают ли его легитимным западные лидеры или как его воспринимают. Его главная цель – оставаться у власти и сохранить свое имущество. Также его цель – остаться в глазах россиян великим лидером, которого запишут в российские учебники истории. Его больше волнует, как будут воспринимать внутри России, чем за ее пределами. Не думаю, что для него международное признание так важно, как для Лукашенко. Путин более сообразительный игрок, чем Лукашенко. Он руководит Россией с 1999 года и знает, что ему сошло с рук то, что нарушал правила игры внутри страны и за ее пределами - оккупировал части Грузии и Украины, отравляет и убивает своих критиков. Никто не способен остановить его. Потому Путина мало волнует, что о нем думают западные лидеры. Он игрок значительно больших масштабов, чем Лукашенко, которого, в принципе, мир может не замечать. Автор: Reuters Военные учения русской армии возле Ростова, возле украинской границы, 12 января Путин ставит вызов мировому порядку. Он хочет переписать архитектуру европейской безопасности. То, что он делает, касается не только Украины. Вот почему это так пугает Америку. Американцы увлекаются Европой как музеем за ее архитектуру, мозаику культур, языков и истоки западного мира. Для американцев Европа – прекрасное место, куда хочется путешествовать как турист. И она снова очутилась перед большой угрозой уничтожения. Говорим о потенциальной новой мировой войне, если все будет валиться с рук и развиваться по худшему сценарию. Вот почему этот конфликт так серьёзен.

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Как вероятнее всего может завершиться этот кризис, и видно ли его завершения в ближайшем будущем?

Это зависит, как определять само понятие кризиса. Не думаю, что он завершится в зримом будущем. Это политика российского ревизионизма, которая касается не только отношений России и Украины. Путин хочет переписать правила мирового порядка Он недоволен украинским суверенитетом. Также у него в голове есть идея-фикс воспроизвести в какой-то форме СССР. Ради этого не только нападал на Грузию и Украину, но также вмешивался в выборы в США и странах Европы, проводил атаки хакеров и тому подобное. И даже если выйдем за пределы нынешней угрозы российского нападения, и Путин отдаст приказ российским войскам отойти на базы, его амбиции останутся.

Угроза для Европы и мира будет существовать так долго, как будет жить сам Путин

Угроза для Европы и мира будет существовать так долго, как будет жить сам Путин. Возможно, даже так долго, как будет существовать созданный им режим, потому что его не удовлетворяет нынешнее положение вещей. Он продолжит давить дальше, пока будет у власти, пока будет жить. До этого времени Украина, Европа, мир будут в опасности. Более того. Опасность растет и сейчас она самая высокая за последние годы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директор ЦРУ тайно посетил Украину - СМИ

Однако скорее вероятна не масштабная агрессия, а гибридные методы войны или новая небольшая атака на Украину?

Риск нападения очень велик, но не знаем, что именно собирается сделать Путин. Не можем залезть в его голову, но подозреваем, что взвешивает все "за" и "против", возможные достижения и потери от каждого сценария. С этой точки зрения, он решится напасть, если ему будет казаться, что достижения будут превалировать издержки. Поэтому наша цель, Украины и Америки, показать, что потери будут очень высокими. Также важно, что ему будут рекомендовать приближенные советники. Думаю, там, по меньшей мере, три крыла. Первые, условные ястребы, это военные, желающие войны, и желательно масштабные. Дальше более умеренные дипломаты и олигархи, говорящие о потерях. Военные говорят Путину не считаться с дипломатами и олигархами. В зависимости от того, кого он больше будет слушать, чьи аргументы будут казаться более правильными, увидим, обойдется ли Россия кибератаками и подобными актами агрессии, или усилит боевые действия, создаст новую линию фронта, или нанесет ракетные удары по стратегическим объектам и Киеву. Если Путин думает, что может добиться своих целей без военной агрессии, то сначала попытается так. Если конвенционная война или бомбардировка станут последним доводом, который у него будет, то может задействовать его.