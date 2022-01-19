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среда, 19 января 2022 12:05

Россия может вторгнуться в Украину во время военных учений в Беларуси - США

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Россия может вторгнуться в Украину во время военных учений в Беларуси - США
Россия и Беларусь готовятся к общим якобы военным учениям. Фото: Олег Некало, mil.by

Соединенные Штаты Америки обеспокоены перемещением российских войск в Беларусь, которые происходят якобы под видом совместных военных учений.

Россия может перебрасывать туда войска для атаки Украины с севера, заявил представитель Государственного департамента на брифинге 18 января.

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"Выбор времени (для учений. – Gazeta.ua) примечателен. Конечно, вызывает обеспокоенность, что Россия может размещать войска в Беларуси под видом совместных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера", – сказал он.

В Госдепе добавили, что предупреждали белорусские власти "в частном порядке" о неприемлемости участия Беларуси в возможном вторжении в Украину.

Совместные военные учения "Союзная решительность" с Россией самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал на прошлой неделе. Первые подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые будут участвовать в них, уже прибыли в Беларусь.

По информации российских СМИ, эти военные учения будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

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Дата
19
января

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