Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прилетел с незапланированным визитом в Киев. Встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а затем встретится с британскими, французскими и немецкими коллегами в Берлине. В пятницу – с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Женеве. Перед этим украинскую столицу посетила глава немецкого МИДа Анналена Бербок, делегация сенаторов Конгресса США от обеих партий и глава ЦРУ. В то же время Великобритания в понедельник прислала в Украину противотанковое оборонное вооружение и обещает еще, а Канада спецназ, который должен был эвакуировать канадскую дипломатическую миссию в случае российской агрессии. В то же время вроде бы эвакуацию из своих дипучреждений в Украине проводит Россия, но это не подтвердил украинский МИД и российские дипломаты. Все это на фоне трех раундов переговоров между США, НАТО и россиянами в течение прошлой недели. О перспективах новой российской агрессии и дипломатическом, а также военном сдерживании Москвы со стороны Киева и западных партнеров Gazeta.ua поговорила с директором New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.

Автор: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен с визитом в Киеве

Почему в последние дни так активно приезжают в Украину западные политики и дипломаты?

Во-первых, против нас почти восемь лет идет российская агрессия. Западные дипломаты и политики приезжают, чтобы определить уровень российской угрозы сейчас. Особенно на фоне того, что западные политики провели переговоры с Россией, которые не принесли результатов. Москва дальше демонстративно и настойчиво добивается своих целей – разделения мира на сферы влияния, пересмотра мирового порядка. Для этого стягивает войска и угрожает Украине, а Запад идет на новые раунды переговоров. Кремль добивается повышения своего статуса, что для Путина важно. Чтобы он считался одним из ведущих политиков мира. Чтобы Россия вернула себе роль СССР в мире. Чтобы с Москвой считались, с ее требованиями.

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Российская угроза стала глобальной

Война касается не только Украины, но также западных партнеров, потому что российская угроза стала глобальной. Поэтому эти визиты западных представителей проходят не только в Киев, из нашей столицы они летят в Москву, а затем в Брюссель и другие западные столицы. Это связано с тем, что западные политики поняли, что вероятность нападения Путина на Украину очень высока, и это может затронуть также их интересы. У нас украиноцентричный подход к делам. Однако, прежде всего, западные политики пытаются добиться учета своих интересов в возможном конфликте. Или уйти от него, чтобы национальные интересы их стран не пострадали.

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Какие возможны сценарии российской агрессии?

Сценариев очень много, потому что это гибридная война. Кибератака на украинские государственные сайты, которая была в пятницу, по завершении трех раундов дипломатических переговоров между Россией и Западом, этому яркое подтверждение. А также последние вроде бы минирования школ и метрополитена, торговых центров. Все это могут быть формы психологического давления на украинские власти, общество, наращивание страха у людей, постоянное нагнетание ситуации в нашем информационном пространстве. Для этого все эти кадры продвижения российской военной техники и их учений вблизи наших границ – все это элементы гибридной войны. Автор: Reuters Военные учения русской армии близ Ростова, возле украинской границы, 12 января Что касается возможной военной фазы, то картина несколько не такая, как показывают преимущественно в нашем информационном пространстве. Те более 100 тыс. российских войск, которые находятся у наших границ, могут быть последней фазой агрессии.

Первый этап войны – информационное и кибернетическое нападение. Его видим. Далее – радиоэлектронное подавление систем управления государством и войсками, чтобы не могли функционировать

Первый этап войны – информационное и кибернетическое нападение. Его сейчас видим. Далее – радиоэлектронное подавление систем управления государством и войсками, чтобы не могли правильно функционировать. Далее – ракетная фаза, уничтожение пунктов государственного и военного управления, противовоздушной обороны. Следующая – воздушная, когда в условиях господства в небе уничтожают стратегические военные объекты и инфраструктуру. Лишь после этого в конце заходят сухопутные войска для оккупации территории. Для нас главное, это устойчивость государственного и военного аппарата управления. Чтобы не повторилась ситуация 2014 года, когда в течение нескольких недель не могли принять решение. Теперь их следует принимать через несколько минут или даже секунд после начала новой фазы агрессии, не позже. Если решения будут приниматься оперативно, у Путина практически нет шансов на проведение успешной операции. Ведь готовность украинской армии и государства с 2014 года очень сильно выросла. Другой ключевой для нас элемент – противоракетная оборона, которая выбьет главный козырь из рук России. В настоящее время их ракеты могут уничтожить наши системы управления и противовоздушную оборону.

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Есть ли у Украины противоракетное оружие, способное противостоять российскому?

У нас есть отдельные элементы противоракетной обороны и противовоздушной обороны. Но они устаревшие. Это советские системы. Поэтому нам необходимо получить противоракетное оружие от наших партнеров. В первую очередь, от США. В действительности противоракетная оборона в мире разработана только в Америке и Израиле. Даже у наших европейских партнеров ее нет. Она очень дорогая. Только Штаты смогли вложить миллиарды долларов за последние годы, чтобы создать такую систему. Можно ли сказать, что Украина и западные союзники пытаются такими дипломатическими и военными шагами показать, что для России возможная агрессия будет иметь очень высокую цену в плане денег и человеческих жизней? На самом деле, у нас нет союзников, только партнеры, потому что нет в мире страны, готовой воевать за нас. Можем полагаться только на себя, что будем сражаться сами. У нас нет двусторонних или многосторонних договоров о военных союзах. Не можем рассчитывать на прямую помощь в случае войны, как смог рассчитывать Азербайджан на Турцию в войне за Нагорный Карабах в конце 2020 года. Между странами был договор о военной помощи, поэтому Анкара защищала Баку.

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Визиты - это элементы дипломатической работы во избежание худшего сценария

Во-вторых, визиты – это элементы дипломатической работы во избежание худшего сценария. Наши западные партнеры пытаются предотвратить то, что Россия начнет военный конфликт, потому что это приведет к трагическим последствиям для Украины, Европы и самой России. Я лично не вижу мотивов, которые показали бы желание Путина реально начать войну, которая может привести к дестабилизации его собственного режима. А главная задача главы Кремля – зацементировать путинский режим на многие годы, пока физически будет жить он сам. Если сейчас начнет войну против Украины, то может сыграть, поставив все на это, но никто не может точно предсказать, каков будет результат операции. Это не будет повторение ситуации, которая была с возможностью аннексировать Крым в 2014 году, но другая страница в истории России. Она может привести к краху путинского режима.

Путин максимально повышает ставки, играя военной картой, но реально надеется, что конфликта можно будет избежать

Путин пытается максимально повышать ставки, играя военной картой, но реально надеется, что конфликта можно будет избежать.

Условно, это "игра на слабо", кто первым сдастся – Украина и Запад или Россия?

Примерно, да. Для Москвы – это еще один шаг, чтобы зацементировать режим. В том числе, если удастся заставить Запад подписать какой-то договор "о евразийской стабильности" и сферах влияния, где будет прописано, что НАТО будет воздерживаться от принятия новых членов. Это будет главным успехом Путина. Автор: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен с визитом в Киеве Тогда Украина, скажем, на 20 лет будет отстранена от процесса интеграции в Альянс, вопреки конституции. Это будет удар по Киеву. Главная цель Кремля – не сама военная операция против нас, а хаос и дестабилизация в Украине, разрушение страны изнутри. В том числе из-за каких-либо гражданских противостояний украинцев между собой.

Мечта Москвы – гражданская война в Украине

Мечта Москвы – гражданская война в Украине. Это они повторяют как мантру и хотят, чтобы желание стало реальностью. Думаю, что-то примерно такое произошло в Казахстане, когда специально нанятые люди устроили картинку с погромами и хаосом, чтобы в страну можно было ввести российские войска, вроде бы наведшие там порядок. Думаю, в Украине Путин хотел бы устроить что-нибудь подобное.

Путину нужен хаос и миллионы украинских беженцев, штурмующих границы ЕС. Затем Россия прибывает с так называемыми "стабилизационными силами"

Путину нужно разрушение нормальной жизни у нас, хаос и миллионы украинских беженцев, штурмующих границы Евросоюза. Затем Россия прибывает с так называемыми "стабилизационными силами". Это самый лучший сценарий для Москвы. Так хочет подчинить себе Украину.