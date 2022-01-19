РФ не делает шагов по деэскалации ситуации - Пентагон

В Пентагоне рассказали о состоянии деэскалации от России. Фото: Reuters

Россия так и не предприняла шаги для деэскалации ситуации на украинской границе.

РФ не пытается снизить градус напряженности на украинской границе, а присутствие российских войск дает российскому руководству множество возможностей, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кибри на брифинге.

Эта ситуация беспокоит США.

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"Мы продолжаем видеть многочисленное присутствие российских войск в западной части их страны вокруг восточной, северо-восточной границы Украины. Это продолжает беспокоить нас, поскольку нет признаков того, что россияне хотят способствовать деэскалации ситуации", – подчеркнул Кирби.

На прошлой неделе представители России трижды встречались с дипломатами из США, НАТО и Европы. Обсуждали ультиматумы Москвы в Альянс не принимать в будущем Украину и вывести силы НАТО из Восточной Европы. Однако россияне ничего не добились. Стороны остались на своих позициях. В то же время Москва продолжает стягивать войска к украинским границам и угрожает новой агрессией.