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пятница, 21 января 2022 23:07

Бизнесмена Фрумана, искавшего компромат на Байдена, посадили в тюрьму

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Бизнесмена Фрумана, искавшего компромат на Байдена, посадили в тюрьму
Фруман получил год тюрьмы. Фото:REUTERS

Суд приговорил американского бизнесмена Игоря Фрумана - экспартнера бывшего адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани - к году и одному дню тюремного заключения и оштрафовал на 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает Associated Press.

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Фруман помогал Джулиани искать компромат на нынешнем президенте США Джо Байдена.

В сентябре он признался, что потребовал 1 млн долларов у российского бизнесмена Андрея Муравьева на пожертвование республиканцам в Неваде, Флориде и других штатах. Деньги планировалось направить на запуск бизнеса по продаже рекреационной марихуаны.

Фрумана вместе с бизнесменом Львом Парнасом считают связующим звеном между украинскими чиновниками и Джулиани.

По данным журналистов, они организовали переговоры Джулиани с эксглавами ГПУ Юрием Луценко и Игорем Шокиным. От украинских генпрокуроров Джулиани надеялся получить информацию, которая могла бы повлиять на репутацию главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена и его сына.

В конце октября 2021 года суд США признал американского бизнесмена советского происхождения Льва Парнаса виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний на выборах 2018 года.

Парнаса признали виновным по всем шести пунктам обвинения. Адвокат Парнаса Джозеф Бонди намерен обжаловать приговор. Он утверждает, что деньги Муравьева были направлены на бизнес-инвестиции, а не на вклады в избирательную кампанию.

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