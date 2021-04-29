ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине

ФБР провело обыски в офисе и квартире бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Обыски в Нью-Йорке касаются связей личного поверенного Трампа с Украиной, пишет The Guardian.

Следователи изъяли из квартиры Джулиани электронные устройства.

Факт обысков подтвердил его адвокат Роберт Костелло. Власти США официально о них не сообщают.

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Джулиани несколько лет находится под следствием из-за его деловых отношений в Украине. Ему не были предъявлены обвинения, сам он отрицает, что совершал правонарушения и называет расследование "политическим преследованием".

Американских прокуроров интересует, кто в Украине помогал Джулиани искать компромат на политических оппонентов Трампа во время последней президентской кампании, прежде всего против 46-го президента Джо Байдена.