Парнаса признали виновным в незаконном финансировании выборов в США

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди собирается обжаловать приговор. Фото: Reuters

Суд США признал американского бизнесмена советского происхождения Льва Парнаса, который является соратником экс-адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний на выборах 2018 года.

Парнаса признали виновным по всем шести пунктам обвинения, пишет Reuters. Обвинительный приговор огласили 22 октября.

"Парнас и его партнер Игорь Фруман, который частично признал себя виновным в сентябре, получили деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направили их на финансирование избирательных кампаний. В частности, кандидатов тех штатов, где можно было получить лицензию на выращивание рекреационной марихуаны. Также они сделали незаконные пожертвования через юридическое лицо в 2018 году. А именно $325 тыс. на организацию кампании America First Action, которая выступала за переизбрание Трампа в 2020 году", - говорится в данных прокуратуры.

В причастности к использованию денег бизнесмена Муравьева для политических пожертвований в США признали виновным и его соратника - украинца Андрея Кукушкина. Прокуратура требовала немедленно взять Парнаса и Кукушкина под стражу, но судья разрешил им остаться на свободе под залог до вынесения приговора.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди собирается обжаловать приговор. Он утверждает, что деньги Муравьева были направлены на бизнес-инвестиции, а не на взносы в избирательную кампанию. Приговор Кукушкину огласят 16 февраля. Дата оглашения приговора Парнасу пока неизвестна, поскольку в отношении него возможно еще одно судебное разбирательство по отдельному обвинению в мошенничестве.

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Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани не является фигурантом этого уголовного дела. В то же время он фигурирует в другом расследовании, которое власти Нью-Йорка ведут относительно того, обязан ли он был регистрироваться в качестве иностранного агента. По данным американских СМИ, Парнас помогал Джулиани искать сведения, которые могли бы содействовать началу расследования в отношении Джо Байдена о его деятельности в Украине.