Обнародовали переписку соратника Трампа с командой Зеленского и Коломойским

 
Ексклюзивы
1/5
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 315
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 225
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 765
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2259
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 2979
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3825
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17757
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
4
10
5
4
3
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Видео
Все видео
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Положинский дал показания по делу Шеремета
Положинский дал показания по делу Шеремета
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2556
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2007
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3879
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 873
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 08:13

Обнародовали переписку соратника Трампа с командой Зеленского и Коломойским

  Комментировать
Обнародовали переписку соратника Трампа с командой Зеленского и Коломойским
Лев Парнас надав свідчення у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Мова йде про переписку Парнаса із членами команди Зеленського, Юрієм Луценком та Ігорем Коломойським. Фото: reuters

Палата представителей США обнародовала новые показания по делу импичмента президента США Дональда Трампа. На этот раз они показали предоставлены показания задержанного помощника юриста Руди Джулиани - Льва Парнаса.

Изначально Парнас пытался установить контакты с помощниками Зеленского, сообщает ТСН.

В приложении к этим свидетельствам обнародованы переписки Парнаса со многими украинскими политиками. В частности, с членами команды президента Украины Владимира Зеленского, а также с бывшим генпрокурором Юрием Луценко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

По данным переписки, в начале мая 2019 Парнас пытался установить связь с главой СБУ Иваном Бакановым, чтобы организовать встречу Зеленского с личным адвокатом Трампа - Джулиани.

Баканов ответил, что передал информацию от него президенту, спустя несколько дней он сообщает, что никаких новостей по этому поводу нет. 10 мая Парнас направляет Баканову ссылку на статью в The New York Times, которая касается возможного визита Джулиани в Украину с целью получить данные о Байдена и возможное вмешательство Украины в выборы США 2016 года. 15 мая Парнас снова пытается связаться с Бакановым, но ответа не получает.

Параллельно он пытается установить контакт с другим помощником Зеленского - Сергеем Шефиром. В частности, направляет Шефиру письмо Джулиани к Зеленскому, в котором тот просит о встрече. 11 мая Шефир проводит встречу с Парнасом в ресторане "Прага". Впоследствии тоже начинает игнорировать соратника адвоката Трампа.

Также Парнас общался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Их переписка началось в середине апреля 2019-м. Вероятно, у них тогда была встреча. В конце апреля они также встречались, о чем свидетельствует сообщение Парнаса, в котором он отмечает, что был "рад видеть" Авакова.

В течение всего мая переписка продолжается. Парнас постоянно направляет министру ссылки на статьи американских СМИ. В том числе и упомянутое выше, по визита Джулиани в Украине. Впоследствии он просит Авакова быть организатором встречи Джулиани и Зеленского. Министр обещает поговорить с Шефиром и Зеленским, но от 28 мая также начинает полностью игнорировать Парнаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парнас утвердает, что предупреждал Украину насчет военной помощи от США - NYT

Во время визита Зеленского на Генассамблею ООН Парнас также был на связи с еще одним помощником президента Андреем Ермаком. Он просит Ермака "дать ему знать сегодня", чтобы он мог организовать еще одну встречу с "нашим другом".

В сентябре и октябре 2019-го Парнас переписывался с Игорем Коломойским. Последний спрашивает соратника адвоката Трампа, будет то в США во время визита туда Зеленского, а 3 октября уверяет его, что есть "определенные новости".

Но больше всего Парнас общался с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко. Еще в начале марта Луценко жаловался ему на посла США в Украине Мари Йованович, что она открыто призывает уволить голову САП или указывает на плохой отбор судей Верховного суда. 20 марта Парнас просит Луценко назвать ему фамилии тех лиц, в отношении которых Йованович вроде просила не проводить расследование. Экс-генпрокурор называет имена двух тогдашних нардепов - Сергея Лещенко и Мустафу Найема, а также руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

22 марта Луценко пишет Парнаса: "Если вы не принимаете решение о мадам (вероятно, речь идет о Йованович), вы ставите под сомнение все мои заявления. В частности, и относительно Б" (вероятно, речь идет о Байдене). Еще раз в конце марта экс-генпрокурор отчитывается, что расследование по делу руководителя компании Burisma Николая Злочевского "успешно движется" и что у него есть свидетельство о "переводы Б". Однако Луценко жалуется, что в США "не могут снять одну дуру", на что Парнас отвечает , что она "непростая дура", но "никуда не денется". Также он пишет Луценко в связи с тем, что в США его поддерживают, в обиду не дадут и вообще - считают чуть ли не настоящим героем Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парнас утвердает, что предупреждал Украину насчет военной помощи от США - NYT

В конце июня 2019 Парнас направляет Луценко твит Джулиани, в котором тот пишет, что Зеленский продолжает молчать о расследовании по Байдена. В ответ бывший генпрокурор говорит, что пора ему встретиться с Джулиани, а сам он еще 2-2,5 месяца и подготовил план.

Ранее Associated Press сообщало, что Парнас и Фруман также стремились заменить Андрея Коболева, генеральный директор Украинской энергетической компании "Нафтогаз", другим топменеджеров этой компании Андрей Фаворов. По данным AP, их цель состояла в том, чтобы сотрудничать с ФАВОРОВ в выгодной сделке по экспорту сжиженного газа в Украину. Парнас и Фруман, по данным theБабель, присутствовали во время общения адвоката американского президента Руди Джулиани с бывшего генпрокурора Юрием Луценко и Виктором Шокиным. О Фруман и Парнаса в одном из своих интервью говорил и бизнесмен Игорь Коломойский. Он называл их "аферистами", находящихся под расследованием в США.

Американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, которые поддерживали деловые связи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, пытались установить контроль над НАК "Нафтогаз Украины" и завербовать чиновника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнародовали переписку соратника Трампа с командой Зеленского и Коломойским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Правильный пятиугольник: как строили крупнейший в мире административное здание

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 34445
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 13113
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 10467
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 8469
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 8334
Политика
Гончарук объяснил, почему министрам подняли зарплаты
Гончарук объяснил, почему министрам подняли зарплаты Просмотров: 603
Зеленский обсудил с Трюдо сбитый самолет
Зеленский обсудил с Трюдо сбитый самолет Просмотров: 189
Сына Азарова будут судить за отмывание денег
Сына Азарова будут судить за отмывание денег Просмотров: 720
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
 Просмотров: 972
Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана
Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана 1 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
11
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
8
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 14499
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua