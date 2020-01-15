Обнародовали переписку соратника Трампа с командой Зеленского и Коломойским

Лев Парнас надав свідчення у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Мова йде про переписку Парнаса із членами команди Зеленського, Юрієм Луценком та Ігорем Коломойським. Фото: reuters

Палата представителей США обнародовала новые показания по делу импичмента президента США Дональда Трампа. На этот раз они показали предоставлены показания задержанного помощника юриста Руди Джулиани - Льва Парнаса.

Изначально Парнас пытался установить контакты с помощниками Зеленского, сообщает ТСН.

В приложении к этим свидетельствам обнародованы переписки Парнаса со многими украинскими политиками. В частности, с членами команды президента Украины Владимира Зеленского, а также с бывшим генпрокурором Юрием Луценко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

По данным переписки, в начале мая 2019 Парнас пытался установить связь с главой СБУ Иваном Бакановым, чтобы организовать встречу Зеленского с личным адвокатом Трампа - Джулиани.

Баканов ответил, что передал информацию от него президенту, спустя несколько дней он сообщает, что никаких новостей по этому поводу нет. 10 мая Парнас направляет Баканову ссылку на статью в The New York Times, которая касается возможного визита Джулиани в Украину с целью получить данные о Байдена и возможное вмешательство Украины в выборы США 2016 года. 15 мая Парнас снова пытается связаться с Бакановым, но ответа не получает.

Параллельно он пытается установить контакт с другим помощником Зеленского - Сергеем Шефиром. В частности, направляет Шефиру письмо Джулиани к Зеленскому, в котором тот просит о встрече. 11 мая Шефир проводит встречу с Парнасом в ресторане "Прага". Впоследствии тоже начинает игнорировать соратника адвоката Трампа.

Также Парнас общался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Их переписка началось в середине апреля 2019-м. Вероятно, у них тогда была встреча. В конце апреля они также встречались, о чем свидетельствует сообщение Парнаса, в котором он отмечает, что был "рад видеть" Авакова.

В течение всего мая переписка продолжается. Парнас постоянно направляет министру ссылки на статьи американских СМИ. В том числе и упомянутое выше, по визита Джулиани в Украине. Впоследствии он просит Авакова быть организатором встречи Джулиани и Зеленского. Министр обещает поговорить с Шефиром и Зеленским, но от 28 мая также начинает полностью игнорировать Парнаса.

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Во время визита Зеленского на Генассамблею ООН Парнас также был на связи с еще одним помощником президента Андреем Ермаком. Он просит Ермака "дать ему знать сегодня", чтобы он мог организовать еще одну встречу с "нашим другом".

В сентябре и октябре 2019-го Парнас переписывался с Игорем Коломойским. Последний спрашивает соратника адвоката Трампа, будет то в США во время визита туда Зеленского, а 3 октября уверяет его, что есть "определенные новости".

Но больше всего Парнас общался с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко. Еще в начале марта Луценко жаловался ему на посла США в Украине Мари Йованович, что она открыто призывает уволить голову САП или указывает на плохой отбор судей Верховного суда. 20 марта Парнас просит Луценко назвать ему фамилии тех лиц, в отношении которых Йованович вроде просила не проводить расследование. Экс-генпрокурор называет имена двух тогдашних нардепов - Сергея Лещенко и Мустафу Найема, а также руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

22 марта Луценко пишет Парнаса: "Если вы не принимаете решение о мадам (вероятно, речь идет о Йованович), вы ставите под сомнение все мои заявления. В частности, и относительно Б" (вероятно, речь идет о Байдене). Еще раз в конце марта экс-генпрокурор отчитывается, что расследование по делу руководителя компании Burisma Николая Злочевского "успешно движется" и что у него есть свидетельство о "переводы Б". Однако Луценко жалуется, что в США "не могут снять одну дуру", на что Парнас отвечает , что она "непростая дура", но "никуда не денется". Также он пишет Луценко в связи с тем, что в США его поддерживают, в обиду не дадут и вообще - считают чуть ли не настоящим героем Украины.

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В конце июня 2019 Парнас направляет Луценко твит Джулиани, в котором тот пишет, что Зеленский продолжает молчать о расследовании по Байдена. В ответ бывший генпрокурор говорит, что пора ему встретиться с Джулиани, а сам он еще 2-2,5 месяца и подготовил план.

Ранее Associated Press сообщало, что Парнас и Фруман также стремились заменить Андрея Коболева, генеральный директор Украинской энергетической компании "Нафтогаз", другим топменеджеров этой компании Андрей Фаворов. По данным AP, их цель состояла в том, чтобы сотрудничать с ФАВОРОВ в выгодной сделке по экспорту сжиженного газа в Украину. Парнас и Фруман, по данным theБабель, присутствовали во время общения адвоката американского президента Руди Джулиани с бывшего генпрокурора Юрием Луценко и Виктором Шокиным. О Фруман и Парнаса в одном из своих интервью говорил и бизнесмен Игорь Коломойский. Он называл их "аферистами", находящихся под расследованием в США.

Американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, которые поддерживали деловые связи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, пытались установить контроль над НАК "Нафтогаз Украины" и завербовать чиновника.