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понедельник, 25 ноября 2019 10:18

Парнас и Фруман хотели установить контроль над "Нафтогаз Украины" и завербовать топ-чиновника

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Парнас и Фруман хотели установить контроль над &quot;Нафтогаз Украины&quot; и завербовать топ-чиновника
Руди Джулиани - личный адвокат Дональда Трампа. Фото: ukrinform.com

Американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, которые поддерживали деловые связи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, пытались установить контроль над НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом в интервью газете The Wall Street Journal сообщил директор по интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.

На прошлой неделе он добровольно встретился с сотрудниками федеральной прокуратуры в Нью-Йорке. Топ-чиновник дал показания о деятельности Парнаса и Фруман, задержанных в США в октябре.

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Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила их и еще 2 человек в незаконном финансировании избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Парнаса и Фруман также подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Украине в интересах неназванного украинского чиновника.

Как заявил Фаворов, Парнас и Фруман сказали ему, что хотят сделать его "своим человеком". В марте 2019-го те предлагали организовать его назначения на должность главы Нафтогаза. Этот пост занимает Андрей Коболев. По версии Фаворова, он рассказал о ситуации Коболев и отказал Парнаса и Фруман.

Чиновник заявил изданию, что встречался с Парнасом и Фруман в Техасе. Его собеседники якобы подчеркивали, что поддерживают связи с Трампом и Джулиани.

Адвокат Парнаса уверяет, что это клевета. Адвокаты Фруман и Джулиани отказались от комментариев. Трамп ранее заявлял, что он лично не знаком с Парнасом и Фруман. Джулиани отмечал, что взаимодействовал с ними, но подчеркивал, что никаких деловых интересов в отношении Украины у него нет.

Украино-американский бизнесмен Лев Парнас заявил, что предупреждал украинскую власть о замораживании выделения военной помощи.

Тогда условием для ее предоставления было начало расследования в отношении Байдена, написали в The New York Times.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди заявил, что Лев действовал по указанию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, однако последний это отрицает.

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