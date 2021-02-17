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среда, 17 февраля 2021 02:53

В Трампа отреагировали на заявление о заговоре с Джулиани

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В Трампа отреагировали на заявление о заговоре с Джулиани
Сенат США не поддержал объявления импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.

Адвокат Руди Джулиани и бывший президент США Дональд Трамп сейчас не сотрудничают.

"Джулиани в настоящее время не представляет президента Трампа в каких либо юридических вопросах", сообщил официальный представитель 45-го президента США Джейсон Миллер, пишет Reuters.

Заявление последовало после судебного иска относительно Трампа и Джулиани, о котором стало известно 16 февраля.

Конгрессмен от Демократической партии Бенни Томпсон подал в суд иск против Трампа относительно беспорядков возле Капитолия.

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В иске Томпсона также фигурирует адвокат 45-го президента США Руди Джулиани. Конгрессмен утверждает, что Трамп и Джулиани якобы сговорились с ультраправыми организациями Proud Boys и Oath Keepers с целью помешать Конгрессу США утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Ранее Джулиани заявлял, что входит в команду защиты Трампа по делу об импичменте.

13 февраля Сенат США не поддержал объявления импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента нужно минимум 67 голосов "за".

Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

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