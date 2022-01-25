США готовятся отправить в Европу 8,5 тыс. своих военных

США отправят своих военных в Европу. Фото: Reuters

В США до 8500 военных находятся в состоянии повышенной боевой готовности из-за возможной новой военной агрессии России против Украины.

Окончательное решение об отправке военных еще не было принято, сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

Американские военные могут отправиться в страны восточной Европы. Однако пока Джо Байден намерен пообщаться со своими европейскими коллегами.

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Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о готовности к развертыванию военных по указанию президента США Джо Байдена.

Остин предложил президенту США направить в Украину корабли и бомбардировщики и усилить войсками соседние с Украиной государства в качестве мер по сдерживанию России от нападения.