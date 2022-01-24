США рассматривают резмещение в Восточной Европе та Прибалтике военных и техники - NYT

Решения о размещении нескольких тысяч военных в Восточной Европе США примут уже на этой неделе. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в Восточной Европе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на The New York Times.

Это решение должно быть принято уже на этой неделе.

"Расширение военного присутствия в регионе происходит на фоне растущих опасений по поводу вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

Как сообщили источники издания, в субботу, 22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий.

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Среди них – командировка 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью десятикратного увеличения их численности. Это произойдет в случае ухудшения ситуации безопасности.

"Ни один из рассмотренных вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск на территории самой Украины", – отмечается в заявлении.

Государственный департамент США санкционировал отъезд штатных сотрудников США и обязал уехать из посольства в Киеве членов их семей. Об этом сообщило посольство США в Украине.