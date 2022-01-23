Канада может предоставить Украине кредит в $120 млн и оружие для терробороны

Премьер-министр призвал Россию воздержаться от вторжения и унести войска из границ Украины. Фото: Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил Украине кредит в размере $120 млн и оружие для отрядов территориальной обороны.

Заявление Министра передает телекомпания CBC.

Также в своем выступлении Трюдо призвал Россию забрать войска из границ Украины и воздержаться от дальнейшего вторжения.

Посольство Украины в Оттаве заявило, что в ответ на наращивание российских военных сил Украина создала "новую отдельную ветвь Вооруженных Сил – Войска территориальной обороны".

В посольстве выразили надежду, что смогут "получить самые важные запасы от наших друзей в Канаде".

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Среди оружия, которое Канада планирует отправить, есть стрелковое оружие, защитные жилеты и очки, сообщили CBC News два источника. Эти предметы будут частью пакета как "летального, так и нелетального оборудования".

Окончательное решение еще не принято, его могут принять на следующей неделе.

Федеральное правительство заявило, что объявленный заем предназначен для "экономической устойчивости и реформ управления". Условия кредита должны согласовываться с правительством президента Владимира Зеленского.

"Мы благодарны Канаде за сотрудничество с другими международными партнерами и коллегами, чтобы дать понять, что российская агрессия и любое дальнейшее вторжение в Украину абсолютно неприемлемы", - сказал Андрей Буквич, временный поверенный в делах Посольства Украины в Канаде.

В аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия летального оружия из США.