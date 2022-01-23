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воскресенье, 23 января 2022 05:44

Румыния готовится помогать беженцам в случае военного вторжения России

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Румыния готовится помогать беженцам в случае военного вторжения России
В Румынии не ожидают открытой российской агрессии, но готовятся помогать беженцам. Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine/

Власти Румынии готовятся оказывать гуманитарную помощь беженцам из Украины в случае российского вторжения.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление министра обороны страны Василе Дынку в эфире телеканала Digi24.

"При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны… Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам", - заявил министр. .

По его словам, это гуманитарная обязанность. Кроме этого, Динку отметил, что открытого вторжения России они не ожидают.

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"Экономическая война, экономическая блокада в условиях конфликта могут возникнуть, но, так сказать, "горячей" войны мы не ожидаем", - говорится в сообщении.

Но уверены в этом быть не могут. "Не можем быть уверены, будет ли война в Украине, поскольку ее цена для России будет очень высокой", - добавил министр.

Также он отметил, что Румыния не будет участвовать в военном плане. Он напомнил, что Украина не является членом НАТО, поэтому Альянс не может осуществить военное вмешательство.

В Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, речь идет о Польше, Румынии и Словакии.

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