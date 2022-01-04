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вторник, 04 января 2022 02:29

Госсекретарь США Блинкен обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границах Украины

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Госсекретарь США Блинкен обсудил с &quot;Бухарестской девяткой&quot; ситуацию на границах Украины
Блинкен провел переговоры с "Бухарестской девяткой". Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с группой "Бухарестской девятки".

Стороны обсудили расположение российских военных на границе с Украиной, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее военное строительство России вдоль границы Украины, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников, а также трансатлантическое сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами, поскольку Госдеп работает над деэскалацией посредством сдерживания, обороны и диалога.

"Они также подчеркнули свою солидарность с Литвой перед лицом эскалации политического давления и экономического принуждения со стороны Китая. Секретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и Статье 5 НАТО", - говорится в сообщении.

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В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

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