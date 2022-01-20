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четверг, 20 января 2022 13:12

НАТО проведет мощные морские учения возле России

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НАТО проведет мощные морские учения возле России
280-метровый "Принц Уэльский" в сопровождении судов поддержки / Министерство обороны Великобритании

На фоне размещения Россией в Баренцевом море новой противокорабельной гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон", НАТО решило направить на учения "Холодный ответ" в Норвегии два самых мощных образца своего военно-морского оружия - британский авианосец "Принц Уэльский" и американский авианосец "Гарри Трумэн".

Учения, начинающиеся в марте, направлены на отработку перебрасывания сил на север Норвегии и станут наибольшими заполярными учениями Альянса с 1980-х. В них примут участие около 35 тыс. военных из 28 стран, а значительная часть пройдет на море и в воздухе. Об этом пишет The Barents Observer.

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Подготовка к давно запланированным учениям идет полным ходом и напрямую не связана с нынешним противостоянием между НАТО и Москвой. Однако конфликт в Восточной Европе может перекинуться на Арктику, поскольку на Кольском полуострове базируются одна из самых мощных в России систем вооружений, в том числе гиперзвуковые крылатые ракеты и военно-морской компонент стратегической ядерной триады.

24 декабря 2021 года президент Владимир Путин заявил, что вооруженные силы РФ успешно произвели залповый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Теперь это оружие готово к развертыванию на Северном флоте - как на надводных кораблях, так и на многоцелевых подводных лодках четвертого поколения.

При пуске из российского сектора в Баренцевом море ракеты "Циркон" способны достичь целей в Норвежском море примерно за 10–15 мин. Российские военные утверждают, что "Циркон", способен маневрировать в полете, может легко обойти системы самозащиты класса "земля-воздух" любой американской или британской авианосной группы.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейские страны инвестировать в свою коллективную безопасность на фоне агрессивных действий России.

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января

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