ЕС должен перевооружиться на фоне агрессивных действий России

Макрон призвал ЕС к перевооружению. Фото: unn.com.ua

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейские страны инвестировать в свою коллективную безопасность на фоне агрессивных действий России.

Об этом он сказал в Европарламенте в среду, сообщает France24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия уменьшила уровень требований по нерасширению НАТО

Макрон также призвал к "откровенному" диалогу с Россией. ЕС должен перевооружаться и строить собственный договор коллективной безопасности на фоне угрозы российского вторжения в Украину, считает он.

"Безопасность на нашем континенте нуждается в стратегическом перевооружении", - сказал Макрон.

Он добавил, что в основе диалога с Россией должны быть принципы, заложенные 30 лет назад, исключающие принуждение и "позволяющие государствам присоединяться или выходить из альянсов или организаций, согласно их желаниям". Также, по его словам, эти принципы исключают понятие чьих-то "сфер влияния".

Макрон добавил, что страны должны определиться, нет ли для них конфликта интересов, в частности, в вопросе энергетической зависимости от России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал участие США в переговорах в нормандском формате. Он призвал не критиковать и не мешать диалогу между Вашингтоном и Москвой, поскольку он дополняет усилия Европы.