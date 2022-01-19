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четверг, 20 января 2022 00:26

ЕС должен перевооружиться на фоне агрессивных действий России

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ЕС должен перевооружиться на фоне агрессивных действий России
Макрон призвал ЕС к перевооружению. Фото: unn.com.ua

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейские страны инвестировать в свою коллективную безопасность на фоне агрессивных действий России.

Об этом он сказал в Европарламенте в среду, сообщает France24.

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Макрон также призвал к "откровенному" диалогу с Россией. ЕС должен перевооружаться и строить собственный договор коллективной безопасности на фоне угрозы российского вторжения в Украину, считает он.

"Безопасность на нашем континенте нуждается в стратегическом перевооружении", - сказал Макрон.

Он добавил, что в основе диалога с Россией должны быть принципы, заложенные 30 лет назад, исключающие принуждение и "позволяющие государствам присоединяться или выходить из альянсов или организаций, согласно их желаниям". Также, по его словам, эти принципы исключают понятие чьих-то "сфер влияния".

Макрон добавил, что страны должны определиться, нет ли для них конфликта интересов, в частности, в вопросе энергетической зависимости от России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал участие США в переговорах в нормандском формате.

Он призвал не критиковать и не мешать диалогу между Вашингтоном и Москвой, поскольку он дополняет усилия Европы.

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