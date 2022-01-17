В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии

Военнослужащие Нацгвардии Восточного оперативно-территориального объединения провели учения по боевой готовности в условиях использования условным противником авиации и артиллерии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Целью подобных тренировок является проверка готовности всего личного состава, военной техники и вооружения к выполнению боевых задач, а также способности командиров всех звеньев осуществлять качественное управление подчиненными подразделениями.

Фото: mvs.gov.ua

"В течение недели гвардейцы Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областей практически отрабатывали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Были развернуты пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции. Одним из важнейших аспектов этих тренировок стало обеспечение выживаемости личного состава в условиях использования противником авиации, артиллерии и БПЛА", - говорится в сообщении.

Еще одной обязательной составляющей учений было усиление мер по охране и обороне военных городов. Техника и вооружение приводились к боевому применению, создавались пункты приема мобилизационных ресурсов в районах сосредоточения.

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"В вопросах боевой подготовки не существует мелочей. Все должны работать четко и слаженно. Это очень важно, учитывая близость к российской границе", - заявил командир воинской части 3051 подполковник Евгений Казанцев.

Офицеры штабов практиковались в управлении подразделениями при возникновении внезапных задач, проводили необходимые расчеты и контролировали выполнение задач.

"Поддержание боевой готовности и высокого уровня управляемости подразделений в районе проведения операции Объединенных сил является жизненной необходимостью. Это достигается неизменной практикой. Это особенно актуально в Приазовье, где растут угрозы не только с суши, но и с моря", – подчеркнул командир воинской части 3057 полковник Денис Шлега.

В Белом доме рассматривают возможность организации учений украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, речь идет о Польше, Румынии и Словакии.